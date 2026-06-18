Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (18/6)

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Da próxima vez que te vejas dando sermão a alguém porque essa pessoa não atua como deveria, procura te lembrar que raramente o humano é como deveria ser, porque o “deveria” se refere a uma lista de regras e padrões que é distante da realidade natural do nosso funcionamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cheios de moral, levantamos o dedo em riste para apontar as falhas alheias, fazendo isso numa atitude paternal ou maternal, na melhor das hipóteses, mas também para nos exercitarmos nessa nada moral postura de desvalorizarmos e diminuirmos as pessoas.

A superioridade de um ser humano não resulta de sua atitude moralista, mas de o quanto sua boa vontade de ajudar as pessoas a melhorarem se transforma na vontade prática de fazer o bem. Superior só é a pessoa que serve aos seus semelhantes e diferentes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seu regozijo está em primeiro lugar, a despeito de que as pessoas critiquem a atitude, porque assim o fazem sobre o ciúme que sentem e que não são transparentes o suficiente para aceitar esse sentimento. Seu prazer é seu.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cuide de tudo que você tem apego, e provavelmente a lista seja longa o suficiente para não dar tempo de cuidar de tudo num dia só. Selecione, por isso, as pessoas, assuntos e objetos que mais requeiram seu cuidado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O dinamismo toma conta do cenário e sua alma nada de braçada nessas condições, porém, é importante ter mínimo foco no que realmente importa, senão o dinamismo vai provocar aquela dispersão que sua alma conhece bem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quanto mais certas pessoas pedirem para você abrir seu bolso, melhor será tomar distância delas e, temporariamente, preservar seus recursos, aguardando por um momento melhor e mais dinâmico para fazer investimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tome iniciativas que não sejam beligerantes, mas conciliadoras, sem esperar resultados imediatos, apenas plantando sementes de mudanças importantes que irão amadurecendo nas próximas semanas. De pouco em pouco, tudo é.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que você não comunica nem compartilha com ninguém é o que há de mais importante, pelo menos nesta parte do caminho. Portanto, reserve um tempo maior do que o habitual para tomar distância de tudo e de todos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os relacionamentos sociais requerem um tanto de investimento de sua parte, porque falta aquela vontade de circular no meio das pessoas. No entanto, nesta parte do caminho as boas coisas surgiriam do âmbito social.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Projete sua mente e coração ao mundo, atuando com vigor na defesa de seus interesses e, também, avançando sem pudor, mas sem atropelar ninguém na escalada da ambição. Progredir é uma necessidade básica.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para as pessoas entenderem direito o que você lhes propõe, você teria de estar dentro da alma delas, algo impossível de acontecer. Melhor você divulgar suas ideias sem se importar com o que as pessoas entendam.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não saber direito o que acontece, mas ter a alma invadida de suspeitas e argumentações em torno delas, esse é o fundamento da paranoia. Melhor você passar por este momento sem fazer especulações sobre nada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é um ótimo momento para você se aproximar daquelas pessoas difíceis, e aparentemente inacessíveis, para lhes fazer as propostas que tem em mente. Faça isso, porque encontrará uma receptividade melhor da parte delas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As questões que deveriam ser simples e ao alcance da mão tendem, agora, a se tornar mais difíceis de solucionar. Apesar de ser essa uma condição temporária, perturba o suficiente para influenciar seu humor. Distância.