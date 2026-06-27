Mensagem do pai de Isabel Veloso chama atenção apósatitude de ex-genro





O pai de Isabel Veloso, Joelson Veloso, voltou a emocionar os seguidores na sexta-feira (26/6) ao compartilhar uma homenagem à filha nas redes sociais. A publicação aconteceu poucas horas depois de Lucas Borbas, viúvo da influenciadora, anunciar que está noivo da fonoaudióloga Diulia Loregian, cinco meses após a morte de Isabel, vítima de um linfoma de Hodgkin aos 19 anos.

Nos Stories do Instagram, Joelson publicou uma foto ao lado da filha e do neto, Arthur, de 1 ano, acompanhada de uma mensagem sobre o legado deixado por Isabel. "A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais", escreveu. Antes disso, ele já havia compartilhado outra reflexão em homenagem à jovem: "Sua história não se compara a nenhuma outra, porque foi escrita com coragem, amor e uma luz que jamais se apagará".

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O desabafo ocorreu após Lucas revelar publicamente o novo noivado. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que decidiu seguir em frente e explicou sua escolha. "Talvez este novo capítulo seja mais um motivo para agradecer a Deus. Sempre escolhi enxergar a vida com outros olhos. ‘O amor é o único caminho’ nunca foi apenas uma frase para mim, mas uma forma de viver." Antecipando possíveis críticas, acrescentou: "Antes que me julguem, lembrem-se eu não escolhi a tristeza, nem a depressão. Escolhi viver. Escolhi seguir em frente. Escolhi ser feliz".

A noiva de Lucas, Diulia Loregian, também comemorou a nova fase do casal. Em sua publicação, declarou: "Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!". O relacionamento entre os dois começou cerca de três meses após a morte de Isabel. Eles já se conheciam anteriormente, pois Diulia acompanhou o pequeno Arthur quando ele esteve internado na UTI neonatal.

A história ganhou grande repercussão nas redes sociais devido ao curto intervalo entre a morte da influenciadora e o anúncio do novo compromisso de Lucas. Isabel Veloso enfrentava um tratamento contra o linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e morreu em janeiro deste ano, deixando o marido, o filho e familiares.

O texto Mensagem do pai de Isabel Veloso chama atenção após ex-genro anunciar novo casamento foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.