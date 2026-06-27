Ju Marques, fenômeno das redes sociais, faz show gratuito nesta sexta-feira

Ela virou fenômeno das redes sociais ao fazer versões de clássicos do rock em formato de seresta, diretamente de um bar em Ceilândia. Ju Marques, atualmente, já caminha para as 10 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Nesta sexta-feira (3/7), a cantora candanga faz show gratuito no 3º Arraiá do Instituto Reciclando o Futuro, a partir das 18 horas.
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Após a projeção nacional, Ju Marques já se apresentou com artistas consagrados da música brasileira, como Manu Bahtidão, Calcinha Preta e Israel Novaes, entre outros. Com uma presença de palco enérgica e descontraída, e a promessa de não deixar ninguém parado, ela deve lotar o espaço destinado ao show, montado na EQS 102/103 Sul, Lote B, na Asa Sul.
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Além de Ju Marques, a festa conta com a Rainha da Lambada, Márcia Ferreira, que ficou mundialmente conhecida nas décadas de 1980 e 1990 com a canção Chorando se Foi. Na época, a artista viu sua música virar trilha de filme internacional e ser regravada em diversos idiomas em todo o mundo. A mineira sobe ao palco no sábado (4), a partir das 16 horas.
A programação do 3º Arraiá Reciclando o Futuro ainda inclui Naiara Fontenele, Andreia Baiana e Beto Tropicália, Brendah Sena, Jhony e Rahony, Belucco, além da quadrilha junina Sabugo de Milho e diversas atrações infantis.
“Nosso objetivo é fazer um evento aberto para toda a família, uma vez que somos uma instituição socioassistencial que atua justamente com o público mais carente”, destacou a fundadora do Reciclando o Futuro, Renata Daguiar. “Shows de artistas em evidência e renomados, como Ju Marques e Márcia Ferreira, costumam ter ingressos muito caros. Então, buscamos parcerias para democratizar o acesso e fazer uma festa gratuita para toda a comunidade do DF”, complementou.
Serviço
3º Arraiá do Instituto Reciclando o Futuro
EQS 102/103 Sul, Lote B, Asa Sul (Plano Piloto)
Sexta-feira (3), a partir das 18 horas
Sábado (4), a partir das 16 horas
Ingressos gratuitos aqui
Classificação indicativa livre