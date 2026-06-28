Márcia Ferreira, a eterna Rainha da Lambada, faz show gratuito no DF

Quem não dançou e cantou Chorando se Foi nas décadas de 1980/90, provavelmente não estava no planeta Terra. A música foi uma das maiores febres culturais naquele momento. Para celebrar os 40 anos da canção, a cantora Márcia Ferreira vem ao Distrito Federal para show gratuito neste sábado (4), a partir das 16 horas. Ela é uma das atrações do 3º Arraiá do Instituto Reciclando o Futuro, que começa na sexta-feira (3), a partir das 18 horas.

“A Márcia Ferreira é um ícone da música brasileira. Confirmá-la na programação do nosso evento é dar a oportunidade para a atual geração conhecer um pouco do trabalho de uma mulher forte e criativa que há décadas dissemina seu trabalho artístico”,destaca a fundadora do Instituto Reciclando o Futuro, Renata Daguiar.

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Além dela, outra grande atração é o fenômeno das redes sociais Ju Marques. A cantora de Ceilândia ficou nacionalmente conhecida por fazer versões de clássicos do rock em formato de seresta, diretamente de um bar. A programação do 3º Arraiá Reciclando o Futuro ainda inclui Naiara Fontenele, Andreia Baiana e Beto Tropicália, Brendah Sena, Jhony e Rahony, Belucco, além da quadrilha junina Sabugo de Milho e as mais variadas atrações infantis.

Apesar de gratuitos,os ingressos para o Arraiá do Reciclando o Futuro precisam serretirados pela plataforma digital www.sympla.com.br.

Hit e carreira

Lançada em 1986, amúsica Chorando se foi é uma versão em português da canção boliviana Llorando se fue, de Ulises e Gonzalo Hermosa, do grupo Los Kjarkas. Assinada por Márcia Ferreira e José Ary, adaptação brasileira rendeu à cantora um disco de ouro e o título de um dosnomes centrais da lambada brasileira. Em homenagem aos 40 anos, o terceiro episódio do Podsin, podcast apresentado por Márcia Tauil,foi ao ar na última quinta-feira (18), em programação especial.

Conhecida nacionalmente como a Rainha da lambada, Márcia Ferreira consolidou sua carreira na década de 1980 ao popularizar o ritmo da lambada em todo o Brasil. Seu maior sucesso, Chorando Se Foi, tornou-se um fenômeno de vendas, rendendo-lhe disco de ouro e projeção internacional. Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e emplacou sucessos como “Você Ganhou de Mim” e “Volta pro Teu Lugar”, apresentando-se em programas de televisão, realizando turnês pelo Brasil e no exterior e tornando-se uma das principais representantes da lambada na música brasileira.

Serviço

3º Arraiá do Instituto Reciclando o Futuro

EQS 102/103 Sul, Lote B, Asa Sul (Plano Piloto)

Sexta-feira (3), a partir das 18 horas

Sábado (4), a partir das 16 horas

Ingressos gratuitos aqui

Classificação indicativa livre