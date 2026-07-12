Morre aos 88 anos Rui Rezende, ator de ‘Roque Santeiro’

A morte foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde Rui Rezende morava desde 2019. Em publicação nas redes sociais, a instituição prestou homenagem ao ator - (crédito: Reprodução/Instagram/Retiro dos Artistas)

O ator Rui Rezende morreu aos 88 anos neste domingo (12/7), no Rio de Janeiro. Conhecido por interpretar o professor Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro (1985), o artista estava internado desde o início do mês no Hospital São Francisco na Providência de Deus.

A morte foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde Rezende morava desde 2019. Em publicação nas redes sociais, a instituição prestou homenagem ao ator.

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“Ao longo de décadas de carreira, Rui emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações”, diz o comunicado.

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Nos comentários da publicação, colegas de profissão prestaram homenagens. “Muito obrigada por tudo, Rui”, escreveu o ator Ary Fontoura. Miguel Falabella também lamentou a morte do artista: “Maravilhoso. Descanse em paz. Obrigado.”

Fãs também relembraram a trajetória do ator. “Marcou minha infância e adolescência. Que tristeza”, comentou uma internauta.

Outra seguidora recordou o personagem de Roque Santeiro: “A primeira novela que assisti foi Roque Santeiro. Eu morria de medo dele. Era só começar a música do Zé Ramalho que eu já ficava com medo.”

Carreira

Rui também teve pasagens por programas como 'A grende Família' e novelas dos anos 60 e 70. Ele também participou da primeira versão de Carga Pesada.

No final dos anos 80 e início dos anos 90, participou de minisséries e novelas na extinta TV Manchete.