Thais Piza transforma romantismo em ato de resistência no EP 'eu tô me achando cafona' - (crédito: TMJBrazil)

A cantora e atriz Thais Piza decidiu fazer do romantismo uma forma de resistência artística. Nesta quinta-feira (14), ela apresenta ao público o EP eu tô me achando cafona, trabalho autoral que mergulha em sentimentos como abandono, saudade e vulnerabilidade emocional. Em vez de seguir tendências rápidas das redes sociais, a artista aposta em letras confessionais.

O projeto marca uma virada importante em sua carreira musical. E reforça uma identidade mais íntima e madura.

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Reconhecida por protagonizar grandes musicais brasileiros e integrar o time do Caldeirão com Mion, Thais Piza afirma que sentiu necessidade de voltar a escrever sobre experiências reais. O EP reúne quatro faixas conectadas por uma narrativa contínua de desilusão e reconstrução. As pessoas ainda precisam de músicas que ajudem a entender o que estão sentindo, comenta.

A proposta é recuperar o valor da emoção explícita. A ideia ganhou força depois de uma pesquisa feita pela própria artista com fãs e amigos.

Ao perguntar para que as pessoas escutavam música, Thais Piza percebeu uma contradição interessante. Embora muitos citassem diversão ou distração, a resposta mais profunda aparecia logo depois. No fundo, quase todo mundo escuta música para sobreviver emocionalmente, afirma. Essa percepção conduziu todo o conceito criativo do EP. O álbum abraça justamente aquilo que muitos tentam esconder.

Existe uma pressão para parecer sempre forte e desapegado, analisa. A cantora acredita que o excesso de cinismo emocional afastou as pessoas de experiências afetivas sinceras.

O EP propõe exatamente o contrário. As músicas falam sobre cicatrizes amorosas sem medo do exagero sentimental. E encontram beleza justamente nessa honestidade emocional.

A produção musical reforça o caráter sofisticado e intimista do projeto. Thais Piza assina o trabalho em parceria com Tuca Alves, Gustavo Salgado, André Abujamra e Giu Daga. O time ajudou a construir uma sonoridade orgânica e elegante. A ideia era preservar a força interpretativa da cantora.

Com forte bagagem no teatro musical, Thais Piza conduz as faixas com intensidade dramática e precisão vocal. O resultado é um EP sensível e cinematográfico.

O álbum ainda conta com participação especial do cantor Igor Godoi. Segundo Thais Piza, o encontro musical nasceu da amizade construída entre os dois artistas. Sempre tivemos vontade de dividir uma canção, revela. A parceria foi construída de forma espontânea, longe de estratégias comerciais.

O dueto se destaca pela sintonia vocal e pela entrega emocional. A faixa promete ser um dos momentos mais marcantes do lançamento.

A experiência proposta pelo EP também se expande para o audiovisual. O projeto será acompanhado por videoclipes e lyric videos que aprofundam a narrativa emocional das músicas. A identidade visual foi desenvolvida pelo fotógrafo Rodolfo Magalhães. As imagens apostam em romantismo melancólico e estética minimalista.

Tudo pensado para reforçar a atmosfera íntima do álbum. A proposta é aproximar ainda mais o público das histórias contadas nas canções.

Além da música, Thais Piza também prepara seu retorno aos palcos em Vindos de Longe, adaptação nacional do musical Come From Away. A estreia acontece em junho, no Teatro Ruth Escobar, sob direção de Rafael Gomes. A atriz interpretará Beverly, personagem inspirada na piloto Beverley Bass. A história retrata atos de solidariedade durante um momento de crise internacional.

Para Thais Piza, o espetáculo dialoga diretamente com os temas humanos presentes em seu novo trabalho musical.