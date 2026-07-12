Método que acelerou mais de 50 mil pequenas e médias empresas no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O crescimento de pequenas e médias empresas no Brasil raramente está ligado apenas a investimento ou presença digital. Estudos sobre orientação ao mercado mostram que o fator decisivo está na forma como o negócio interpreta o comportamento do cliente e transforma essa leitura em ação.

Na prática, que estruturam processos de coleta de informação, análise de cenário e resposta rápida tendem a apresentar maior consistência de crescimento, especialmente em mercados competitivos.

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Esse modelo, que por anos ficou restrito ao campo acadêmico, passou a ganhar aplicação prática no Brasil com a evolução do mercado digital.

Um dos nomes associados a essa aplicação é Robson V. Ao longo desse período, ele construiu frameworks operacionais aplicados por agências e empresas em diferentes regiões do país

A lógica do método não está em ferramentas isoladas, mas em um processo contínuo. Primeiro, entender o cliente e o ambiente competitivo. Depois, organizar essas informações. Por fim, transformar esse diagnóstico em decisões operacionais e comerciais. Esse ciclo muda a forma como empresas competem.

Em vez de atuar de forma reativa, negócios passam a antecipar movimentos, ajustar ofertas e construir diferenciação baseada em relevância, e não apenas em preço ou visibilidade.

A aplicação prática dessas metodologias ganhou escala com a profissionalização do mercado de agências digitais. Dados recentes do setor indicam que milhares de empresas passaram a buscar estrutura, previsibilidade e modelos replicáveis de crescimento.

800 agências já aplicaram esses frameworks de forma independente. Considerando que cada operação atende, em média, cerca de 20 clientes, o impacto indireto ultrapassa 50 mil empresas atendidas em diferentes segmentos

Esse efeito em cadeia ajuda a explicar por que o modelo ganhou relevância.

O grande gargalo das empresas não é técnico, é de gestão, afirma o especialista.

A consolidação desse tipo de abordagem também acompanha uma mudança no perfil do empreendedor brasileiro. Com mais acesso à informação, cresce a percepção de que ação sem direção tende a gerar esforço sem resultado.

Nesse cenário, métodos baseados em organização de dados, processos e tomada de decisão estruturada passam a ocupar espaço.

Mais do que acelerar empresas, esse movimento indica uma mudança de mentalidade. Crescer deixa de ser consequência de tentativa e erro e passa a ser resultado de método.