Dougllas Fernanddo rouba a cena ao lado de Priscila Senna na gravação do projeto 'Elas Com Elas' em Pernambuco - (crédito: TMJBrazil)

Priscila Senna em parceria com a RME Produções. Dougllas Fernanddo, conhecido por muitos como Odoguiinha.

Convidado especial da RME Produções, Dougllas chegou ao evento sob forte carinho do público. Mesmo instalado na área VIP reservada para convidados, o artista fez questão de atender os inúmeros fãs que se aproximaram para fotos e abraços. O cantor também apostou em um visual que equilibrou elegância e modernidade. Surgiu com uma calça branca em destaque, combinada com camisa e sapatos pretos, finalizando a composição com uma sobreposição de camisa aberta na cor vermelha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A presença de Dougllas Fernanddo não repercutiu apenas fisicamente em Caruaru. Nas redes sociais, o engajamento em torno dele disparou. com/priscilasenna">Priscila Senna em sua cidade natal, Vitória de Santo Antão, para um público recorde de mais de 25 mil pessoas.

É algo muito significante para mim. Conheço todas apenas pela voz e não consigo fingir costume quando estou junto a elas", revelou Dougllas Fernanddo ao comentar a emoção de prestigiar o projeto.

Nos bastidores, o trânsito de Dougllas entre os grandes nomes foi intenso. O cantor foi visto em conversas descontraídas com Priscila Senna e Talita Mel no camarim. Ele também registrou momentos ao lado da influenciadora Dany Moraes (a Fadinha).

O evento contou ainda com outras figuras nacionalmente conhecidas do cenário digital, como Marco Gaga (da turma de Carlinhos Maia), a influenciadora Disbocuda, e os administradores de páginas renomadas como Brega Pop e O Amarelinho. No palco, o espetáculo foi comandado pelas vozes de Priscila Senna, Andrielly Souza, Yannis Campos, Thayzinha, Carina Lins, Luanny Vital, Tayara Andreza, Ziane Martins e Eduarda Alves.

Atualmente, Dougllas Fernanddo se dedica à finalização de seu novo álbum de estúdio. O projeto promete ser um marco em sua trajetória, com 15 faixas autorais que misturam o forró eletrônico e o pagode, estilo que vem sendo chamado de pagoforró.

O novo trabalho contará com oito participações especiais e deve reforçar o bordão que já é marca registrada do artista: No Sentimento do Forró. Com uma agenda de shows cada vez mais lotada e uma base de seguidores que ultrapassa um milhão no Instagram, Dougllas se firma como uma das principais promessas da nova geração do entretenimento nordestino.