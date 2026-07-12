Marketing: os passos para quem quer fazer carreira na música - (crédito: TMJBrazil)

Existe um bastidor pouco comentado no mundo das estrelas que define quem realmente atinge o topo: não é apenas o talento vocal, mas a estratégia de bastidor. marketing de performance se consolidou como a ferramenta mais direta para inflar o prestígio de um artista.

O grande segredo que os grandes empresários de Londres e Nova York guardam a sete chaves é que, no cenário atual, quem domina os dados, domina o sucesso financeiro da carreira.

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Marketing na música: o crescimento acelerado com inteligência

O poder que vem dos dados e da emoção