Vinil: a transformação de hobby em negócio de elite

disco de vinil pode valer muito mais do que milhares de reproduções digitais. Atualmente, não estamos falando apenas de nostalgia ou do chiado charmoso da agulha, mas de uma estratégia de prestígio que transformou o fã em um verdadeiro guardião do legado do artista.

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Vinil: o valor do fã fiel e a urgência da exclusividade