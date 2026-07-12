Dua Lipa: o poder por trás de 100 milhões de discos vendidos - (crédito: TMJBrazil)

Dua Lipa no topo das paradas globais não é fruto do acaso, mas sim de uma engrenagem artística e de comportamento que mudou as regras do jogo. Atualmente, o público não busca apenas uma voz bonita, mas uma conexão contínua que se traduz em números impressionantes.

Moneyhits, estima-se que a cantora tenha alcançado a marca histórica de mais de 100 milhões de unidades vendidas e equivalentes em todo o mundo.

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A matemática do sucesso de Dua Lipa: do digital ao bilionário

Foto: Warner Music

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