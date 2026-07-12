Roberto Carlos: os bastidores do novo navio do 'Rei' em 2026

Roberto Carlos, acaba de confirmar que levará seu legado para as águas profundas em um projeto que promete redefinir o conceito de entretenimento de luxo.

PromoAção, empresa que hoje detém o título de maior produtora de festivais em alto-mar do mundo.

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Foto: Divulgação

O que torna o navio de Roberto Carlos um evento único

O anúncio marca a entrada deno portfólio da empresa, consolidando um modelo de negócio que conecta o público ao seu ídolo de forma imersiva e exclusiva. Em um cenário onde a experiência vale mais do que o simples consumo digital, a oportunidade de ver oem um teatro de alto padrão, com uma atmosfera desenhada para valorizar a proximidade e a emoção, torna-se o desejo número um de milhares de fãs noe no exterior., conhecido por sua arquitetura refinada, fará sua estreia em águas brasileiras justamente para abrigar este evento histórico.Considerado um dos navios mais elegantes da frota da, ooferece ambientes amplos e gastronomia de nível internacional. Pela primeira vez no, a embarcação servirá de cenário para o sucesso de, unindo o conforto de um hotel cinco estrelas à magia das apresentações ao vivo. A escolha do navio reforça o posicionamento daem entregar eventos de grande escala com o máximo de sofisticação. Diferente dos grandes estádios, o show no navio permite uma conexão emocional muito mais profunda. A apresentação deserá realizada no teatro do navio, com uma curadoria artística pensada para destacar o repertório que faz parte da memória afetiva de milhões de pessoas. Com mais dee uma carreira iniciada em(ES), outiliza este formato para celebrar sua trajetória de forma diferenciada e memorável. A parceria com acolocano centro da maior operação de cruzeiros temáticos do planeta. Com uma temporada robusta que inclui, a produtora demonstra sua capacidade de transformar o entretenimento em alto-mar em um produto de exportação. A entrada do cantor neste catálogo confirma que o mercado de experiências exclusivas é a tendência mais forte para o comportamento do público que busca lazer e música em um só lugar. A trajetória deé marcada pelo pioneirismo. Desde aaté os especiais de fim de ano na televisão, ele sempre soube como se manter relevante. Agora, ao abraçar o projeto em alto-mar com a, ele reafirma seu papel como o maior vendedor de sonhos da música brasileira. A emoção, o carisma e a conexão com o público, seguem como marcas registradas de um artista que é um dos maiores nomes da música no Brasil no mundo, e é essa essência que os passageiros encontrarão em dezembro deste ano. Este novo cruzeiro não é apenas uma viagem; é a consagração de um estilo de vida onde o luxo encontra a arte.