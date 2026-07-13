Cantora explicou como surgiu a decisão de fazer um projeto religioso - (crédito: Reprodução/Instagram)





Luiza Possi, que recentemente lançou seu primeiro EP gospel após sua conversão religiosa, destacou os impactos ocasionados sobre sua vida pessoal e profissional desde que tomou a decisão.

Em entrevista à revista Quem, a cantora explicou como surgiu a decisão de fazer um projeto religioso. "Eu fazia meus shows, entrava no carro e seguia ouvindo músicas que alimentavam a minha fé. Chegou um momento em que percebi que isso também fazia parte de quem eu era como artista", disse.

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"Se afastaram"

Luiza Possi ainda contou que, diante dessa transição pessoal e musical, observou algumas mudanças. "Minha família e meus amigos acompanharam esse processo de perto. Algumas pessoas acabaram se afastando, outras muito especiais chegaram, e isso faz parte das transformações que a vida traz. Hoje me sinto uma mulher mais consciente de quem eu sou e do propósito que carrego", destacou.

Apesar das críticas recebidas, a artista afirmou que é bem resolvida com relação ao fato. "Cada um tem a sua caminhada e as suas convicções. A minha escolha foi simplesmente compartilhar aquilo que estou vivendo com sinceridade. Hoje estou em paz com isso e muito feliz por poder expressar quem eu sou de forma verdadeira", pontuou.

O texto Luiza Possi revela que perdeu amizades após conversão religiosa: Se afastaram foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.