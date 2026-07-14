Velvet Chains disponibiliza 'War' e inicia turnê pelo Brasil com Eagle Eye Cherry

A nova turnê do Velvet Chains chega ao Brasil após o lançamento do novo single da banda, War, que já está disponível nas plataformas digitais junto com o EP How The Story Ends. O novo trabalho amarra a sequência de singles recentes da banda em um lançamento coeso, trazendo War como a grande faixa-foco inédita que acompanha a tracklist composta por Sins, Ghost in the Shell, Dead in the Head, Hurt Me, Wide Awake e a faixa-título.

O single anterior, Wide Awake, já estava disponível desde o dia 12 de junho e nasceu de um sentimento real de paranoia e insônia, segundo o fundador e baixista da banda, Nils.

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Nils, fundador e baixista da banda, comentou sobre a faixa:

Wide Awake surgiu de um sentimento real de paranoia e insônia. Queríamos que parecesse que algo está te perseguindo, o tipo de música que fica presa na sua cabeça às 3 da manhã, quer você queira ou não

Já conhecidos dos palcos brasileiros, esta é a quarta viagem consecutiva do Velvet Chains pelo país. Em 2023, eles abriram para o Stone Temple Pilots e se apresentaram no festival Summer Breeze Brasil; em 2024, tocaram ao lado de Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators; e, em 2025, retornaram com o Stone Temple Pilots e no festival Porão do Rock.

Sediado em Las Vegas, o grupo já emplacou quatro singles no Top 40, consolidando sua reputação como uma das bandas emergentes mais promissoras do rock atual após dividir palcos com nomes como Hinder, Des Rocs, The Struts e Saint Asonia.

A banda de hard rock de Las Vegas, Velvet Chains, está de volta e inicia a perna brasileira de sua turnê neste sábado (11), começando pelo estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Os músicos percorrerão o país ao longo de todo o mês de julho de 2026 como convidados especiais do Masters of Voices, a turnê do supergrupo que une os vocalistas lendários Eric Martin (Mr.

Big), Edu Falaschi (Angra/Almah), Tim Ripper Owens (Judas Priest) e Jeff Scott Soto (Journey). Além disso, a banda acaba de confirmar uma data extra de peso na capital paulista, onde fará a abertura do show de Eagle Eye Cherry no dia 25 de julho no Tokio Marine Hall.

Após passar por Santiago, no Chile, no dia 5 de julho, e se apresentar ontem (09) em Buenos Aires, na Argentina, a banda agora foca no circuito de shows pelo Brasil e Colômbia.

Confira: