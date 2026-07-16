Festival Capital Moto Week oferecerá centenas de atividades gratuitas de saúde, cultura e cidadania

O Capital Moto Week, maior festival de moto e rock da América Latina, mais uma vez abre espaço para a transformação social. De 27 a 29 de julho, a Vila do Bem traduz o propósito do festival: gerar impacto positivo para além dos palcos. Realizada em parceria com o SDB Instituto, a iniciativa oferecerá uma ampla programação gratuita com ações culturais, cinema ao ar livre, esportes, experiências de tecnologia, espaços de acolhimento, qualificação profissional e oferta de serviços gratuitos.

A expectativa é beneficiar mais de 17 mil pessoas e reunir 1.800 participantes de projetos sociais selecionados pela curadoria do festival.

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A programação é voltada para todas as idades e contempla crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do CMW com a inclusão e a democratização do acesso à cultura.

Juliana Jacinto, CEO do Capital Moto Week, disse:

Queremos que cada vez mais pessoas se sintam parte do Capital Moto Week. Para muitas delas, será a primeira oportunidade de conhecer a Cidade da Moto, assistir a um filme ao ar livre, participar de oficinas ou acessar serviços gratuitos. A Vila do Bem amplia o alcance do festival e aproxima diferentes comunidades por meio da cultura, da educação e da cidadania

Cultura, lazer e inclusão para todas as idades

Um dos espaços mais aguardados é o Cinema ao Ar Livre, que terá sessões gratuitas às 18h30 e 20h. Estão previstas apresentações de teatro, música, dança, carimbó, quadrilhas juninas, street dance, balé, capoeira, desfiles com moda sustentável, o trabalho de mulheres artesãs e a participação da terceira idade. As embaixadas farão apresentações culturais de diferentes países, aproximando o público da diversidade de tradições e arte.

A programação inclui ainda oficinas de gastronomia, inclusão digital, defesa pessoal, tranças, empreendedorismo, atividades recreativas, além de brinquedos infláveis, roda-gigante, tirolesa e espaços preparados para crianças neurodivergentes e mães atípicas.

Saúde, cidadania e qualificação profissional

A Vila do Bem oferece campanhas de vacinação, exames preventivos, mamografias, pediatria, testes rápidos, avaliações oftalmológicas, bioimpedância, auriculoterapia e orientações sobre promoção da saúde e qualidade de vida. Também estarão disponíveis orientação jurídica, emissão de documentos trabalhistas, encaminhamento para cursos profissionalizantes, oficinas de qualificação, workshops de gastronomia, palestras sobre cidadania, combate ao cyberbullying, Estatuto da Criança e do Adolescente, educação digital, incentivo à leitura e diversas ações voltadas ao fortalecimento da empregabilidade e da inclusão social.

Resultados da edição anterior

Em 2025, a Vila do Bem registrou mais de 15 mil acessos gratuitos em três dias. 760 refeições, entrega de 15 mil brindes e recolhimento de 1 tonelada de lixo eletrônico.

A iniciativa mobilizou 42 instituições sociais, 52 parceiros e 20 empresas, consolidando-se como uma das principais ações de impacto social do Capital Moto Week.