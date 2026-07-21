Ella Z lança 'Gravidade Lunar' e aposta em nova fase musical

Ella Z apresenta seu mais novo single, Gravidade Lunar, já disponível em todas as plataformas digitais. A canção propõe uma reflexão sobre a importância de desacelerar, viver o presente e seguir a própria intuição em meio ao ritmo frenético do cotidiano. Em uma época em que a correria parece dominar a rotina e afastar as pessoas das experiências mais simples, a música surge como um manifesto poético em defesa do equilíbrio e de uma relação mais consciente com o tempo.

"Eu sempre senti a necessidade de desacelerar, mas faltava uma trilha sonora minha pra isso", revela a artista. Segundo ela, a composição foi inspirada pelas pressões da rotina moderna e pela necessidade de encontrar momentos de respiro.

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A composição veio da necessidade de ter um tempo para parar e fugir um pouco da correria que é a nossa rotina. Ela fala de como seria 'um dia' perfeito sem a necessidade de ter que fazer exatamente as mesmas coisas, das mesmas formas, e não olhar pro que realmente importa que é a nossa vida

Pop contemporâneo com identidade própria

Produzida por Pedro Botafogo e Edu Hall, Gravidade Lunar reúne influências do pop brasileiro contemporâneo e da nova MPB, dialogando com artistas como Melim, ANAVITÓRIA e Vitor Kley. Ao mesmo tempo, a música constrói uma identidade própria ao desenvolver o conceito de "gravidade lunar", utilizado como metáfora para viver o tempo de forma mais leve, consciente e conectada às emoções.

O lançamento marca uma nova etapa na trajetória de Ella Z, que vem consolidando seu espaço no pop nacional com composições sensíveis e uma sonoridade que transita entre o intimista e o acessível.

Acredito que essa música possa ser a trilha sonora pra vida de muita gente que ouvir. Fala sobre coisas do dia a dia que todo mundo em algum momento na vida já tenha pensado. Espero que ela seja um refúgio em momentos corridos e difíceis e um potencializador de momentos felizes e tranquilos, trazendo uma energia e esperança nos corações de cada ouvinte

Quem é Ella Z

Cantora e compositora carioca, Ella Z vem consolidando sua trajetória na cena pop brasileira ao combinar influências de MPB, R&B e música contemporânea. Filha de músico, iniciou sua carreira ainda jovem e conquistou os primeiros admiradores por meio das redes sociais, onde passou a divulgar seu trabalho autoral.

Ao longo da carreira, a artista já se apresentou em importantes palcos e dividiu eventos com nomes como Maria Gadú e Vanessa da Mata. Desde o lançamento de suas primeiras músicas, em 2021, segue ampliando sua identidade artística com composições que abordam emoções e experiências cotidianas de forma sensível e autêntica.

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