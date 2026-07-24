Tucho e MC Romântico colocam o baile no centro do EP 'DALE!'

. O novo EP da dupla já está disponível nas plataformas digitais e reúne quatro faixas inéditas: Piranhagen, Catucadão, Maraca e Fumaça e Setorzin.

Produzido por Tucho, o trabalho combina referências do Miami Bass, funk melody e eletrônico underground, mantendo a pista como eixo principal. Todas as músicas foram compostas pelos dois artistas e carregam expressões, imagens e situações diretamente associadas ao cotidiano urbano do Rio de Janeiro.

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Sou DJ, compositor e produtor, e esse é o ponto de partida do meu trabalho. Para dar vida às minhas canções, convido artistas que façam sentido para cada projeto. Neste EP, que tem uma identidade muito bem definida, o MC Romântico foi a escolha natural. Juntos, escrevemos as quatro faixas, reforçando a assinatura que quero imprimir à minha música, seja no UK garage ou, neste caso, no funk carioca, afirma Tucho.

Quatro faixas apresentam diferentes faces do funk carioca

A primeira faixa, Piranhagen, recupera a irreverência dos chamados proibidões e retrata a intensidade da noite carioca sobre uma base marcada pelo tamborzão. A composição direta preserva a oralidade e a linguagem características dos bailes.

Catucadão leva o projeto para um terreno mais próximo da música eletrônica underground. Batida intensa, poucos versos e estrutura repetitiva formam uma faixa voltada para a resposta imediata das pistas.

Em Maraca e Fumaça, a dupla resgata a influência do funk produzido nos anos 1990 e do Miami Bass. A música abandona momentaneamente o clima mais explícito das faixas anteriores para contar uma história romântica cercada por elementos como o Maracanã, o futebol e a moda popular carioca.

Setorzin encerra o EP retomando o tamborzão e o voltmix, sample que se tornou uma das bases históricas do funk brasileiro. A sonoridade acompanha uma narrativa de conquista amorosa construída com expressões presentes no universo dos bailes.

Produção aposta na força do ritmo e da linguagem dos bailes

não representam ausência de elaboração. Eles refletem uma escolha estética que concentra a força das músicas no ritmo, na interpretação de MC Romântico e na conexão imediata com o público.

Além das faixas, o lançamento conta com quatro visualizers, que expandem a identidade do projeto para o audiovisual.

Ouça: