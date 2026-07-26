LVCAS conquista público em estreia no Capital Moto Week

LVCAS, conhecido há anos pelo seu notório trabalho na internet, viveu uma noite que dificilmente será esquecida. O artista, que iniciou sua carreira musical em 2024 com o álbum Humanamente, fez sua estreia em festivais com um show apoteótico no Capital Moto Week 2026.

Antes do show, a mistura de ansiedade e entusiasmo era evidente: "Hoje é um capítulo muito importante, é um sonho. Muito legal que seja aqui. Um começo bizarro, com o tamanho desse palco.

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Poucos minutos depois, a dúvida deu lugar à segurança. Com presença de palco, intensidade e um metalcore moderno que conversa com a nova geração de fãs, LVCAS conquistou o público com músicas como Odisseia e Meu Jeitinho, que exploram temas pessoais e emocionais.

A responsabilidade de abrir o palco principal ficou com a Proclamme. Com duas décadas de trajetória, a banda brasiliense une metalcore e música eletrônica.

A formação atual representa uma fase mais madura do grupo, evidenciada pelo lançamento de Contra o Tempo, e mostrou personalidade para dar início a uma noite marcada pela intensidade do começo ao fim.

Artista destaca a força da conexão com o público

Em uma entrevista dada ao jornalista Marcelo de Assis, do R7, LVCAS refletiu sobre sua entrega ao palco e sua conexão com o público:

Eu acho que a conexão que eu tenho com o meu público é a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida. É a coisa que me possibilita viver dias como esse. É a coisa que me possibilita fazer um show que, como eu falei lá no palco, ele só funciona quando é uma coisa que bate e volta. Não é um espetáculo para você ficar assistindo parado. Uma verdade. É um espetáculo que é uma troca equivalente de energia. É o que me abastece. É o que faz sentido

Novo momento artístico é marcado por coragem e recomeço

Em outro momento da entrevista, LVCAS também divagou sobre seu novo momento artístico e que as barreiras e inseguranças também fazem parte de sua convivência:

Claro que eu estou em um novo desafio agora. Começando uma trajetória praticamente do zero. Tem alguns artefatos que eu uso ao meu favor. Essa vitrine que eu estou na internet já há muito tempo me faz cortar vários caminhos. Mas é muito legal estar vivendo tudo isso. Acho que hoje foi mais um capítulo bastante importante na minha vida. Um capítulo que me prepara para coisas que estão por vir. Eu espero que seja um caminho longo, muito próspero. E é isso.

E continuou:

Mas sempre foi uma coisa que pareceu muito natural para mim, esse movimento. Talvez eu tenha levado mais tempo do que eu gostaria por conta de inseguranças. E como você mesmo falou, meter a cara nesse sentido é uma coisa que exige muita vontade e, modéstia à parte, exige também coragem. Porque é um lugar de exposição, de vulnerabilidade. E muita incerteza também. Então, é muito louco. Mas eu tenho muito orgulho de ter dado esse passo. Mesmo em meio às incertezas que ainda são recorrentes na minha vida. Dias como hoje me fazem ter certeza de que estou no caminho certo

A intuição como guia da carreira

LVCAS encerrou o bate-papo deixando claro o quanto a sua intuição tem sido importante em seus trabalhos: