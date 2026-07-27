Após perder tudo, filha de William Bonner e Fátima Bernardes fatura R$ 30 mil em programa da Record - (crédito: Reprodução/Record)

Bia Bonemer viveu uma verdadeira montanha-russa de emoções durante sua participação no Acerte ou Caia!, da Record. Filha dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, a influenciadora chegou a ver um prêmio de R$ 68,5 mil escapar em uma rodada decisiva, mas deu a volta por cima, venceu a competição e terminou a atração com R$ 30 mil no bolso após superar o Desafio Final.

Ao longo da disputa comandada por Tom Cavalcante, Bia enfrentou outros famosos em perguntas de conhecimentos gerais e conseguiu avançar até as etapas decisivas. Em uma das rodadas especiais, chamada "Qual das 3?", ela escolheu enfrentar o apresentador Lair Rennó. O adversário acabou eliminado após errar uma pergunta sobre qual ingrediente é conhecido por aumentar a temperatura do corpo humano, mas a sorte não acompanhou a influenciadora na sequência. Ao escolher uma das moedas da dinâmica, ela retirou justamente a opção que continha a mensagem "Perdeu tudo", fazendo o prêmio acumulado de R$ 68,5 mil voltar a zero.

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Bia Bonemer não deu sorte dessa vez e perdeu tudo no #AcerteOuCaia! pic.twitter.com/qREk05cwW6 — Acerte ou Caia! (@acerteoucaia) July 26, 2026

Mesmo após o revés, Bia permaneceu na disputa e garantiu vaga na grande decisão contra a influenciadora e ex-participante de A Fazenda Hariany Almeida. A vitória veio quando a adversária não conseguiu responder quem interpreta a música "Reinventar", sucesso do cantor Belo. Com isso, Hariany foi eliminada ao cair no tradicional buraco do programa, enquanto Bia foi declarada campeã da edição.

A Hariany Almeida não lembrou do Belo e foi parar no buraco do #AcerteOuCaia! pic.twitter.com/t51apDVb39

Na etapa seguinte, a filha de William Bonner e Fátima Bernardes voltou a depender da sorte. Desta vez, a moeda escolhida trouxe um resultado positivo e garantiu um prêmio de R$ 15 mil. Sem hesitar, ela decidiu aceitar o Desafio Final, prova em que o campeão precisa responder corretamente dez perguntas em apenas dois minutos para dobrar o valor conquistado.

A estratégia deu certo. Demonstrando rapidez e bom desempenho, Bia acertou todas as questões propostas dentro do tempo limite e conseguiu dobrar a premiação, encerrando sua participação com R$ 30 mil. A recuperação chamou atenção justamente porque aconteceu poucos minutos depois de ela perder todo o valor que havia acumulado durante o programa.

Diretora de arte e influenciadora digital, Bia Bonemer costuma manter uma vida mais discreta do que os pais, mas vem ampliando sua presença nas redes sociais e em projetos na televisão. Sua participação no Acerte ou Caia! marcou uma das primeiras aparições em um game show de grande audiência, rendendo uma vitória que ficou marcada pela reviravolta entre a perda de todo o prêmio e a conquista dos R$ 30 mil na reta final da competição.

Bia Bonemer resolveu encarar o desafio final no #AcerteOuCaia! Depois de perder tudo, ela decidiu tentar dobrar os R$ 15 mil que tinha e conseguiu! pic.twitter.com/FL2gjSK04M

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