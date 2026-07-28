Carly Simon, voz de "You’re So Vain", revela diagnóstico de Parkinson

Carly Simon, de 83 anos, afirmou em um comunicado que levou algum tempo para se adaptar ao diagnóstico "e decidir quanto queria contar publicamente". - (crédito: Reprodução/Instagram/@carlysimonhq)

A cantora americana Carly Simon, conhecida por sucessos como "You're So Vain", revelou nesta segunda-feira (27) que foi diagnosticada com a doença de Parkinson.

Simon, de 83 anos, afirmou em um comunicado que levou algum tempo para se adaptar ao diagnóstico "e decidir quanto queria contar publicamente".

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"O Parkinson é diferente para cada pessoa e pode ser imprevisível. Em alguns dias, fico tão cansada que não consigo nem começar o dia. Em outros, consigo me mover, pensar e trabalhar com mais facilidade", escreveu.

O Parkinson é um distúrbio neurológico crônico e degenerativo que afeta o sistema motor e costuma provocar tremores e dificuldades de movimento. Cerca de 10 milhões de pessoas convivem com a doença em todo o mundo, segundo a Parkinson's Foundation.

A consagrada cantora e compositora encontrou refúgio na música e, durante esse período, começou a gravar um novo álbum, Comes in Waves, sua primeira coletânea de canções inéditas desde 2008, com lançamento previsto para 14 de agosto.

Simon contou que, ao mesmo tempo em que recebeu o diagnóstico de Parkinson, foi tratada de um carcinoma basocelular no rosto.

"O câncer foi removido, mas a cirurgia alterou minha aparência e me fez sentir ainda mais desconfortável para aparecer em público", disse.

A artista afirmou que sempre foi muito crítica em relação à própria aparência e que essa situação intensificou essa tendência, destacando "a ironia" de ser a autora da letra de "You're So Vain" ("Você é Tão Vaidoso").

Carly Simon começou a cantar ao lado de sua irmã Lucy na década de 1960. Ela alcançou fama mundial com o álbum No Secrets (1972), que incluía o sucesso "You're So Vain". Em 1977, interpretou "Nobody Does It Better", a música-tema do filme de James Bond The Spy Who Loved Me (007 – O Espião que Me Amava).