Eagle-Eye Cherry fecha semana do Capital Moto Week com pop rock

A primeira semana do Capital Moto Week terminou em alta neste domingo (26), embalada por pop rock. O sueco Eagle-Eye Cherry encerrou a programação do palco principal com show elegante, que passeou por diferentes momentos da carreira. Antes dele, GIANA viveu um momento histórico ao fazer sua estreia em festivais, enquanto a brasiliense Bianca Guterres abriu a noite com personalidade em apresentação de alto nível.

A programação do maior festival de motos e rock da América Latina segue até 1º de agosto e, de segunda (27) a quarta-feira (29), a Cidade da Moto recebe ações gratuitas do projeto social Vila do Bem, com atividades voltadas à cidadania, saúde, bem-estar e inclusão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Eagle-Eye Cherry relembra sucessos e emociona o público

Com uma banda afiada, sonoridade impecável e repertório que equilibrou blues, rock alternativo e pop rock, Eagle-Eye Cherry mostrou por que permanece como uma das vozes mais marcantes de sua geração. O artista transitou entre diferentes fases da carreira, do álbum de estreia Desireless (1998), responsável pelos maiores momentos de euforia da noite, ao mais recente Become a Light, com a faixa Remember What You Did Last Night.

Em Golden, o público acompanhou a música batendo palmas no ritmo da canção, enquanto Falling in Love Again levantou a arena e preparou o caminho para o encerramento marcante com Save Tonight, clássico que foi cantado a plenos pulmões pelo público.

Durante o show, Eagle-Eye Cherry destacou a energia do festival e elogiou a recepção brasiliense. "Que plateia incrível e que energia boa. Olhar essas motocicletas me faz querer pilotar", brincou o vocalista. Ao se despedir, resumiu a noite: "Brasília, vocês foram fantásticos."

A estreia de GIANA no festival

Foto: Divulgação / Capital Moto Week

A cantora GIANA viveu um dos momentos mais importantes da carreira ao subir, pela primeira vez, ao palco de um festival. Em turnê com Felídia, a artista mostrou carisma e presença de palco que confirmaram o status de uma das novas vozes da música brasileira.

É minha primeira vez no Capital Moto Week e também minha primeira vez em festivais", contou logo no início.

A resposta veio da plateia. Fãs acompanharam cada verso de sucessos como Segredo Clichê e surpreenderam ao cantar Pra Lembrar de Mim no Fone, lançada apenas dois dias antes e apresentada ao vivo pela primeira vez na Cidade da Moto.

Ao final, ela não escondeu a emoção: "Muito obrigada, Capital Moto Week. Hoje foi, sem dúvidas, um dos dias mais felizes da minha vida."

Bianca Guterres abre a noite com personalidade

Foto: Divulgação / Capital Moto Week

Quem deu início à programação do palco principal foi Bianca Guterres, que apostou em figurino elaborado, bailarinos e muita presença de palco. Mesmo jovem, conduziu o espetáculo com segurança e energia de veterana.

O repertório reuniu versões de clássicos como Should I Stay or Should I Go (The Clash), Wonderwall (Oasis), Creep (Radiohead), Livin' on a Prayer (Bon Jovi) e Don't Let Me Down (The Beatles), além de dar espaço para sua identidade artística com a autoral You Wish, faixa do álbum Original, lançado em 2024.