Festivalzinho em Alto-Mar terá João Gomes, Alceu Valença e Vanessa da Mata

João Gomes, Mundo Bita, Alceu Valença, Galinha Pintadinha, Vanessa da Mata, Tiquequê, Maria Gadú, Beatles para Crianças e Rita Lee para Crianças são as atrações confirmadas da primeira edição do Festivalzinho em Alto-Mar, uma das grandes novidades da temporada 2026/2027 da PromoAção, maior empresa de navios temáticos do mundo.

Pela primeira vez em um cruzeiro, o festival acontece entre 17 e 20 de janeiro de 2027, a bordo do MSC Divina, com embarque no Porto de Santos (SP), reunindo música, cultura, lazer e entretenimento para toda a família durante as férias escolares.

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Festivalzinho chega ao mar após sucesso de público

Foto: Divulgação

Sucesso de público desde a primeira edição, o Festivalzinho chega ao terceiro ano com ingressos esgotados em menos de 24 horas. Primeiro festival brasileiro concebido para unir pais e filhos em um mesmo ambiente, o evento oferece, além de muita música, entretenimento e alimentação pensada para todas as idades, espaços como Cantinho da Soneca, Tenda Circense, Espaço de Descompressão, e muito mais.

Grandes nomes da música nacional já passaram pelo palco do Festivalzinho, dentre eles Nando Reis, Maria Gadú, Luedji Luna, Anavitória, Show da Luna, Mundo Bita e Galinha Pintadinha.

Criado pela influenciadora Julia Faria em parceria com o empresário Ricardo Brautigam, idealizador do Rock The Mountain, o Festivalzinho conquistou famílias ao reunir crianças e adultos em uma programação compartilhada. Agora, o projeto ganha sua primeira edição em alto-mar, levando esse conceito para o MSC Divina.

Experiência vai além dos shows

Mais do que levar um festival para dentro de um navio, a proposta da PromoAção é criar uma experiência completa de férias para toda a família. Durante os três dias de viagem, os hóspedes encontrarão uma programação que vai além dos shows, com atividades recreativas, experiências interativas, brincadeiras e espaços planejados para estimular momentos compartilhados.

A programação foi desenhada para integrar diferentes públicos. Enquanto a curadoria musical reúne artistas consagrados da música brasileira e atrações do universo infantil, o MSC Divina oferece diversas opções de lazer para todas as idades, ampliando a experiência muito além dos palcos.

Além da programação exclusiva do Festivalzinho em Alto-Mar, os hóspedes poderão aproveitar toda a estrutura do MSC Divina, com piscinas, teatro, restaurantes, áreas de lazer e espaços dedicados às crianças. A combinação entre a infraestrutura do navio e a proposta do festival transforma a viagem em uma experiência completa de férias.

PromoAção amplia o universo dos cruzeiros temáticos

Com sua primeira edição em alto-mar, o Festivalzinho amplia o conceito de entretenimento para as férias escolares e inaugura um novo formato de experiência em família dentro do universo dos cruzeiros temáticos.

Reconhecida como a maior empresa de cruzeiros temáticos do mundo, a PromoAção vem, há mais de 20 anos, transformando o mercado de entretenimento ao criar experiências inéditas em alto-mar. Responsável por consolidar o Brasil como uma das principais referências internacionais no segmento, a empresa reúne grandes artistas, projetos exclusivos e conceitos inovadores.

Com o Festivalzinho em Alto-Mar, amplia ainda mais seu portfólio ao apresentar uma proposta inédita de férias, em que o navio se torna um grande espaço de convivência, diversão e experiências compartilhadas para toda a família.