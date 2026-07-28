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Com Bibi Babydoll, Alê lança EP 'Tô Bem, Não Sei, Foda-se'

Projeto reúne três faixas inéditas, mistura drum & bossa, reggae e funk e traz participação de Bibi Babydoll

Com Bibi Babydoll, Alê lança EP 'Tô Bem, Não Sei, Foda-se' - (crédito: TMJBrazil)
Com Bibi Babydoll, Alê lança EP 'Tô Bem, Não Sei, Foda-se' - (crédito: TMJBrazil)

As contradições emocionais que surgem após o fim de um relacionamento conduzem Tô Bem, Não Sei, Foda-se, novo EP do cantor e compositor carioca Alê. Já disponível nas plataformas digitais, o trabalho reúne três músicas inéditas e acompanha uma trajetória que começa na tentativa de esconder a dor e termina na recuperação da própria autonomia.

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Três fases de uma mesma história

O título reproduz os três momentos retratados pelo artista. Primeiro, a necessidade de afirmar que está tudo bem; depois, a confusão de quem precisa reconstruir a própria identidade; por fim, a decisão de interromper um vínculo sem reciprocidade. Para representar essa mudança, Alê também modifica a sonoridade ao longo do projeto, passando pelo drum & bossa, pelo reggae e pelo funk.

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Quando escrevi as canções do EP, apesar de uma delas se chamar Tô Bem, eu não estava nada bem, admito. Mas saber que tudo na vida passa é algo confortante. E ser comprometido com a terapia e com o processo terapêutico, como eu sou, ajuda muito, conta o cantor.

Da vulnerabilidade ao recomeço

A faixa de abertura, Tô Bem, explora a distância entre o que uma pessoa sente e aquilo que escolhe demonstrar. Com base de drum & bossa, a música apresenta alguém que tenta sustentar uma imagem de estabilidade enquanto ainda enfrenta as consequências da separação.

Na sequência, Não Sei leva essa reflexão para o reggae. A composição amplia o tema amoroso ao abordar uma questão de identidade: como reconhecer a si mesmo quando uma relação que ocupava parte importante da vida chega ao fim? A dúvida deixa de ser apenas sobre o outro e passa a envolver as transformações acumuladas pelo próprio indivíduo.

O encerramento vem com Foda-se, funk gravado com Bibi Babydoll, conhecida pelo alcance internacional de Automotivo Bibi Fogosa. A faixa representa a virada do EP: em vez de permanecer presa à rejeição, a narrativa passa a defender a escolha de não oferecer afeto a quem não corresponde.

Apesar do caráter confessional, Alê evita transformar o projeto em um relato exclusivamente melancólico. A leveza e a autoironia presentes em sua obra aparecem como recursos para tratar de vulnerabilidade, amadurecimento e amor-próprio sem apagar as ambiguidades envolvidas nesse processo.

Videoclipes ampliam a narrativa do EP

As três músicas foram compostas por Alê, Raphael Klismman e Wallace Vianna, responsável também pela produção musical do projeto. Martin PTK participa da composição de Foda-se.

A narrativa será ampliada por três videoclipes, com lançamentos no YouTube a partir de 30 de julho. Os trabalhos audiovisuais vão representar os diferentes momentos apresentados nas canções: perda, transformação e reencontro consigo mesmo.

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redação - TMJBrazil

Por redação - TMJBrazil
postado em 28/07/2026 23:18
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