Daparte busca serenidade em meio ao luto no folk de 'Panos Brancos'

O DAPARTE transforma uma experiência pessoal de perda em uma canção marcada pela delicadeza no novo single Panos Brancos. Já disponível nas plataformas digitais, o trabalho desacelera momentaneamente a urgência do indie-rock presente na trajetória do grupo e encontra no folk um caminho para abordar luto, ausência e a reorganização da vida depois de uma perda.

Composta por Juliano Rosa e João Ferreira, a música nasceu do vazio deixado pela morte de uma antiga parceira de vida de um de seus autores. Em vez de revestir o tema com uma produção grandiosa ou excessivamente dramática, o DAPARTE opta por uma interpretação contida, na qual tristeza e serenidade convivem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O folk amplia a identidade sonora da banda

O resultado revela um movimento especialmente íntimo dentro da discografia do grupo. Formado em Belo Horizonte, o DAPARTE construiu sua identidade no encontro entre indie-rock, música brasileira e diferentes vertentes do universo alternativo.

As referências orientam uma atmosfera melancólica, mas sem tornar a música sufocante. A faixa preserva espaços, silêncios e uma sensação de tranquilidade que contrasta com a experiência retratada na composição.

Fizemos esse som com muito carinho. É uma composição que foi inspirada por artistas do folk que a gente ama, como Neil Young, Wilco e Josh Rouse. De certa forma, foi um jeito de a gente escrever sobre um luto de maneira triste e suave. Acho que isso traz um gosto melancólico e relaxante ao mesmo tempo, explica o grupo.

DAPARTE assume a construção da própria sonoridade

Panos Brancos foi produzida pelo DAPARTE em parceria com Gabriel Moulin, que também assina a mixagem. A masterização ficou sob responsabilidade de Filizzola.

Nome conhecido da cena musical de Belo Horizonte, Gabriel Moulin trabalhou na produção de Pirraça, da banda Rosa Neon, e posteriormente produziu e mixou trabalhos de artistas como Cynthia Luz e Lucy Alves.

A colaboração reforça uma característica que vem ganhando espaço na trajetória recente do DAPARTE: a participação direta do grupo na construção de sua própria identidade sonora. O grupo já havia assumido a produção musical de Baterias de Emergência, álbum de estúdio lançado em 2024, e volta a dividir essa função no novo single.

Mais do que um detalhe técnico, a escolha ajuda a preservar a intimidade da composição. Em vez de envolver o tema em uma produção grandiosa, Panos Brancos respeita a vulnerabilidade de sua origem e sustenta o contraste buscado pelo DAPARTE entre tristeza e tranquilidade.

Nova etapa ao lado da Algohits

Formado em Belo Horizonte, em 2015, o DAPARTE atravessa um novo momento de carreira. Recentemente, o grupo passou a integrar o casting da Algohits, em uma parceria voltada à ampliação de sua presença digital, ao desenvolvimento de público e à construção de estratégias para os próximos lançamentos.

A proposta une a autonomia criativa do DAPARTE a uma estrutura baseada em distribuição, planejamento e inteligência de dados. Panos Brancos chega dentro desse novo cenário, mas deixa claro que qualquer estratégia continua partindo da música e das decisões artísticas do grupo.

Ao recorrer ao folk para tratar de uma experiência de luto, o DAPARTE acrescenta uma nova tonalidade à própria discografia. Em vez de buscar respostas definitivas para a ausência, Panos Brancos encontra força na possibilidade de atravessar a tristeza com intimidade, suavidade e algum senso de serenidade.

Ouça: