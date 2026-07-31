Duda Estrela aposta em identidade própria no EP 'Como Uma Estrela'

A cantora Duda Estrela apresentou, nesta sexta-feira (31), a primeira parte do EP Como Uma Estrela, trabalho que marca oficialmente o início de uma nova etapa de sua carreira. Com cinco faixas, o projeto reúne três músicas autorais inéditas, o single Deixei de Ser Sua e uma regravação de Lenda, clássico de Sandy & Junior.

O lançamento chega em um momento de crescimento da artista, impulsionado pelo desempenho de Deixei de Ser Sua, que ultrapassou meio milhão de reproduções em poucas semanas e ampliou sua visibilidade nas plataformas digitais.

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Em entrevista concedida a Dougllas Fernanddo, do portal Brazil Em Evidência, Duda contou que o EP foi desenvolvido ao longo de um intenso processo de preparação, com foco na construção de uma identidade musical consistente.

Esse projeto mostra muito de quem eu sou hoje. Passei muito tempo me preparando para esse momento e queria que cada música tivesse um significado dentro da história que estou construindo, disse.

Segundo a cantora, a escolha do repertório foi feita de forma estratégica para apresentar diferentes características de sua personalidade artística. As composições inéditas refletem experiências pessoais, enquanto a regravação de Lenda representa uma homenagem a uma referência importante de sua formação musical.

Duda revelou que costuma iniciar suas músicas pela melodia e que busca criar canções capazes de despertar identificação emocional no público. Para ela, Como Uma Estrela é um projeto sobre transformação e sobre a capacidade de reencontrar a própria força.

Foi a música que abriu esse caminho para mim. Ela mostrou que as pessoas estavam dispostas a conhecer o meu trabalho e me deu confiança para seguir em frente, afirmou.

O EP conta com produção da Acertei Produções, em parceria com Renner Rover, e reúne um time de profissionais que participou de todas as etapas do desenvolvimento do projeto.

Durante a entrevista, Duda afirmou que pretende manter uma sequência de lançamentos nos próximos meses, incluindo novas músicas, videoclipes e apresentações. O objetivo é fortalecer sua presença no mercado nacional e ampliar a conexão com o público.

Quero que as pessoas acompanhem essa caminhada comigo. Esse EP é só o começo de uma história que ainda tem muitos capítulos pela frente, declarou.

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