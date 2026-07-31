Festival Doce Maravilha revela horários dos shows de 2026

Chegou a hora de montar o roteiro para curtir a quarta edição do Doce Maravilha. O festival acaba de divulgar os horários completos dos shows que vão acontecer nos três dias de evento, 7, 8 e 9 de agosto, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com apresentações exclusivas, encontros inéditos e comemorações de álbuns históricos, a programação confirma mais uma edição dedicada à celebração da música e da cultura brasileira.

Sob a curadoria de Nelson Motta, as atrações se destacam pela inovação e seleção do repertório, homenagens a grandes artistas da MPB e parcerias inusitadas. O festival mantém sua proposta de conectar diferentes gerações, ritmos e estilos musicais em uma experiência que vai além dos palcos.

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Com exceção da noite de abertura, os shows serão distribuídos em dois palcos, instalados em pontos estratégicos, para que o público possa se deslocar com facilidade a cada apresentação para conferir a performance do artista ou grupo preferido.

Sexta-feira dedicada ao rock e ao emo

Na sexta-feira (7), a Noite Doce trará ao festival bandas brasileiras dedicadas ao rock e ao emo dos anos 1990 e 2000. No palco Bradesco, a partir das 18h25, Dibob celebra os 25 anos de carreira com Danilo Cutrim e Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher. (Thiago Castanho & Marcão Britto) para tocarem juntos e, às 21h, Fresno sobe ao palco para comemorar os 10 anos do álbum A Sinfonia de Tudo que Há com a Nova Orquestra.

A DJ Júlia Barros abre a programação às 17h e toca nos intervalos, assim como Melton Sello DJ Set.

Sábado reúne encontros inéditos

No sábado (8), os encontros tomarão conta do festival. No palco Corona, às 19h, Paulinho da Viola recebe a cantora e amiga Maria Bethânia.

Antes disso, às 16h50, o grupo Cortejo Afro se apresenta e traz, diretamente da Bahia, como convidadas especiais, Luedji Luna e Margareth Menezes. Nelson Motta, curador do festival, comanda o DJ Set Noites Tropicais ao lado de Lôu Cascudo, às 20h10, e o Bloco do Silva encerra a festa, a partir das 20h50, com clássicos da música brasileira de verão e canções do repertório autoral.

O DJ Man from Rio abre a programação do palco às 15h15 e o Mango DJ Set acontece às 17h50.

No palco Bradesco, às 14h35, Amanda Magalhães abre o festival com show que apresenta o novo single Vida de Rei, Vida de Cão; às 15h45, Chico Chico celebra Belchior ao lado de Juliana Linhares; e, em seguida, às 17h55, Leci Brandão canta com Rappin' Hood. O palco Deezer completa a programação do dia com Yasmin Lisboa, Sô Lima e Larinhx.

Domingo encerra o festival com shows históricos

Foto: Diego Padilha

No domingo (9), mais momentos históricos. Às 20h50, no Palco Corona, Caetano Veloso convida Emicida para um show exclusivo criado para o festival. , que completa 40 anos em 2026 e, às 16h50, Falamansa recebe Ruan Vitor Vaqueirinho. Nelson Motta volta a subir ao palco com Lou Cascudo para apresentar, às 20h10, o DJ Set Noites Tropicais.

No Palco Bradesco, a Nova Orquestra abre a programação, às 14h35, interpretando Bloco do Eu Sozinho; Academia da Berlinda celebra os 10 anos de Nada Sem Ela, a partir das 15h45, com participação de Louise; e Sandra Sá comemora os 40 anos de seu álbum de estreia, Sandra de Sá 1986, com show que começa às 17h55.

O Palco Deezer recebe, das 16h às 22h, Rafa Canholato b2b Babi, Bia Marques e Yasmin Vilhena.

"Teremos um grande encontro de gerações e estilos e eu também vou brincar de DJ em um set ultra dançante de música brasileira", destaca Nelson Motta.

Para Luiz Guilherme Niemeyer, a quarta edição representa uma nova etapa na trajetória do Doce Maravilha, que amplia seu olhar para se afirmar também como uma festa da cultura brasileira. Essa evolução aparece tanto na curadoria, com shows inéditos e projetos exclusivos, quanto na experiência oferecida ao público", afirma.

Acessibilidade, sustentabilidade e ingressos

Além da programação musical, o festival contará com estrutura de acessibilidade, ações de sustentabilidade e impacto social positivo, reforçando o compromisso da Bonus Track com eventos cada vez mais inclusivos e responsáveis. Como nas edições anteriores, haverá áreas adaptadas, rampas, banheiros acessíveis, interpretação em Libras e espaços PCD com monitores.

Durante o evento, também serão realizadas ações voltadas à gestão de resíduos, reaproveitamento de materiais, estímulo ao uso consciente de recursos, acessibilidade e promoção de inclusão, ressaltando o propósito de que celebração, responsabilidade e legado caminham juntos, em sintonia com valores que fazem parte da identidade do festival.

Os ingressos para o festival seguem à venda online e nos pontos físicos autorizados. A modalidade de ingresso solidário pode ser adquirida por qualquer pessoa e não é necessário documento de comprovação. Parte da arrecadação será destinada ao Instituto Vida Livre e ao Instituto da Criança. Clientes Bradesco, Next, Bradescard e Digio (pessoas físicas) têm 15% de desconto na compra dos ingressos, benefício válido para até quatro entradas por CPF.

Confira a programação completa do Doce Maravilha 2026:

7 de agosto - sexta-feira - Noite Doce Palco Bradesco:

17h - DJ Julia Barros

18h25 - Dibob: 25 anos conv. Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher

19h05 - DJ Julia Barros

19h35 - Raimundos conv. Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto)

20h20 - Melton Sello DJ Set

21h - Fresno: 10 Anos de A Sinfonia de Tudo que Há, com Nova Orquestra

8 de agosto sábado - Palco Corona:

15h - DJ Man from Rio

16h50 - Cortejo Afro convida Luedji Luna & Margareth Menezes

17h55 - Mango DJ Set

19h - Paulinho da Viola convida Maria Bethânia

20h15 - Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

20h50 - Bloco do Silva

Palco Bradesco:

14h35 - Amanda Magalhães

15h45 - Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares

17h55 - Leci Brandão & Rappin Hood

Palco Deezer:

16h - Yasmin Lisboa

18h30 - Sô Lyma

22h - LARINHX

9 de agosto domingo

Palco Corona:

15h - Facchinetti

16h50 - Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho

17h55 - TropiCals

19h - Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem?

20h15 - Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

20h50 - Caetano Veloso conv. Emicida

Palco Bradesco:

14h35 - Nova Orquestra toca: Bloco do Eu Sozinho

15h45 - Academia da Berlinda: 10 anos de Nada Sem Ela com Louise

17h55 - Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (1986)

Palco Deezer:

16h - Rafa Canholato B2B Babi

18h30 - Bia Marques

22h - Yasmin Vilhena