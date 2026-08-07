Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (07/8)

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.
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Enquanto não houver uma fina sincronia entre a vida interior e a exterior, o que é muito raro de acontecer entre os humanos, não se pode exigir coerência de ninguém, porque nossas atitudes e ideias são o reflexo fiel da discrepância básica entre vivermos uma rica vida subjetiva, cheia de imaginação, e uma pobre vida objetiva, na qual não tem cabimento sequer uma ínfima porção de nossa imaginação.
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Temos direito a nos contradizer, a sermos incoerentes, mas apesar de que a aceitação seja a atitude mais saudável, ao contrário, ficamos nos cobrando mutuamente uma coerência entre nossas ideias e prática que nunca teremos capacidade de conquistar.
A única e real perspectiva de coerência só resultaria de nossas vidas interior e exterior se tornarem convergentes.
ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
A intransigência amarra tudo, mas quanto a isso não busque soluções imediatas, apenas ouça reagindo o menos possível, já que esse estado de coisas não vai durar muito e se voltará contra as pessoas intransigentes.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
Manter tudo arrumado é importante, porém, se você exagerar na arrumação, se irritando porque há coisas fora do lugar esperado ou desejado, você se converterá no ingrediente que desarruma tudo. Contraproducente.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
Dividir para multiplicar, essa é a matemática do regozijo. Quando você compartilha bons momentos com outras pessoas, esses se multiplicam através de cada uma delas, engrandecendo o que de outra maneira seria mínimo.
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
Que tudo seja de acordo com suas pretensões não é algo que você deva deixar ao sabor das circunstâncias ou da sorte. Procure tomar as iniciativas pertinentes para fazer acontecer o que deseja. Só assim para garantir.
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
Use sua capacidade de negociação e também todos os argumentos convincentes que seja capaz de produzir, porque nesta parte do caminho suas palavras têm mais peso e provocam mais impacto também, negativo ou positivo.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
O estado de ânimo anda atrelado ao estado da conta bancária, e não há de se criticar esse vínculo, porque mesmo que as pessoas o desconsiderem, na prática não há como uma coisa não estar ligada à outra. É por aí.
LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)
Suas determinações têm mais peso nesta parte do caminho, por isso, selecione direito as questões que vai colocar em marcha, porque é certo que o impacto dessas vai afetar seus interesses e as pessoas envolvidas.
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
Essas coisas lindas que você imagina, mas que não podem ser realizadas nem de imediato nem nunca talvez, servem para que seu coração se sinta cheio de poder e excitação. Há coisas que só servem na invisível subjetividade.
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
Nesta parte do caminho o progresso depende de articular alianças e parcerias, porque contar apenas com seus recursos pessoais não seria bom, já que seus esforços individuais não produziriam o mesmo efeito.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
Agora será um pouco mais fácil atingir seus propósitos, porque a vida parece oferecer a você o sorriso da boa fortuna, que costuma ser bastante caprichosa e elusiva, mas que agora está ao seu favor.
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
A visão ampla e compreensiva que você anda adquirindo terá muita serventia, mas não de imediato, porque precisará ser amadurecida e transformada em atitudes práticas. Por enquanto, experimente o ardor das visões.
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
Sonhar é saudável para o corpo, a mente e as emoções, porém, se você ficar se agarrando a esses sonhos que são mais fantasias do que sonhos, o tiro sairá pela culatra, desvitalizando seus corpos visíveis e invisíveis.