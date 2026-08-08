Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (08/8)

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Todas as pessoas levamos uma vida dupla, porque é inevitável que haja contraste e discrepância entre as experiências subjetivas da alma e as objetivas da personalidade, não havendo nada além da normalidade do funcionamento humano nisso, ou seja, não é patológica essa incoerência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ideal é que cada pessoa, em seu foro íntimo, tome a resolução de diminuir ao máximo essa discrepância, mas enquanto o ideal não for a prática pelo menos aceitemos com serenidade levar essa vida dupla que tanto criticamos nos outros, como se fosse um pecado capital.

Só tem duas maneiras de superar essa duplicidade, ou a alma usa a personalidade como instrumento de expressão, nos convertendo em presenças abençoadas, ou a personalidade encerra a alma dentro de seus padrões mesquinhos, nos convertendo em presenças amaldiçoadas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Lidar com pessoas intransigentes é muito difícil, porque desafiam sua capacidade de tolerar e de ser paciente com a teimosia alheia. Porém, apesar da dificuldade, seria sábio de sua parte não colocar lenha na fogueira.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Que tudo esteja do seu agrado é diferente de infernizar as pessoas para que nada seja diferente do que você pretende. Todas as pessoas de sua vida hão de ter o mesmo espaço e direito que você reclama para si. Ou não?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure se divertir mais, se dedicando às atividades que brindem com regozijo saudável e que possam ser compartilhadas com outras pessoas, porque à medida que você dividir o regozijo, esse também irá se multiplicar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As exigências que você faz podem parecer exageradas aos ouvidos alheios, mas para sua alma não passam de nada além do necessário. Essa discrepância pode provocar alguns atritos, mas nada que requeira muita atenção.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Suas palavras adquirem mais peso nesta parte do caminho, por isso seria bom você as usar com moderação e se ater às conversas que sejam realmente significativas. Negociar, neste momento, é algo que traria muitos benefícios.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os recursos materiais fluem com mais força nesta parte do caminho, mas não são produto de sorte ou de apostas, são fruto do seu trabalho e, principalmente, do empenho de fazer seu trabalho com qualidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Talvez acusem você de intransigente, mas acontece que se você chegou a certas conclusões, é pertinente determinar que essas sejam cumpridas, ao invés de continuar ouvindo opiniões que não agregariam nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há experiências que só servem para serem apreciadas na invisível subjetividade da alma, como é o caso das imaginações que nunca serão realizadas, porque se o fossem perderiam seu encanto. Experiências invisíveis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Toda essa movimentação social que anda acontecendo há de ter alguma utilidade além dos sorrisos e das simpatias. Procure articular parcerias e alianças, em nome de ideias ou projetos que promovam progresso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite este momento, em que a sorte parece estar ao seu lado, para se arriscar a colocar em marcha tudo aquilo que de outra maneira pareceria impossível. A sorte está aí, mas precisa ser tentada. Ou não?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ver as coisas com realismo produz alívio, porque enquanto a alma se apega a certas fantasias ela experimenta um torpor que a faz tomar decisões equivocadas. O realismo é menos excitante, mas produz benefícios.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O impossível pode se tornar possível, mas nem sempre, portanto, é fundamental que você selecione direito os sonhos que fazem seu coração arder de vontade de os realizar, de modo a não gastar tempo com fantasias. Melhor não.