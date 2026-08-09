Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (09/8)

Data estelar: Mercúrio ingressa em Leão.

O objetivo da presença humana entre o céu e a terra definitivamente não é congregar bilhões de entidades se queixando o tempo inteiro de o quão difíceis são as coisas, procurando remédios para síndromes e supostas patologias que, na prática, são sinais de saúde da parte dessas entidades que somos, diante da complexidade existencial.

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O ser humano sofre porque não sabe lidar com sua própria complexidade? Ou sofremos porque somos entidades simples num Universo complexo? Essas perguntas não admitem respostas simplistas, são de cunho filosófico e requerem contemplação e um trabalho constante de reflexão.

Buscar alegria, proteger e sermos protegidos tanto quanto, também, perceber a grandeza da Vida na qual nos movimentamos e experimentamos ser, tudo isso é garantido para quem se atrever a praticar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que é bom e interessante para você pode, eventualmente, ser tratado com displicência por outras pessoas, mas isso não significa que o que você aprecia não tenha valor. As pessoas andam com a cabeça nas nuvens.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo está no lugar habitual, mas é necessário agregar um pouco de dinâmica para que as correntes invisíveis de vida possam fluir com mais alegria e leveza. Os móveis levam esse nome porque podem ser mudados de lugar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A prontidão com que suas propostas são recebidas não há de ser interpretada como que o caminho pela frente seja fácil e livre de impedimentos. Muita gente concorda sem necessariamente entender o que acontece.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O momento é cheio de potencialidades, mas esse é justamente o problema, porque são tão variadas e múltiplas que se você não selecionar algumas poucas acabará se distraindo e, no fim, não acontecerá nada demais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes é preciso recorrer a artimanhas para você obter os resultados pretendidos. Essa é uma estratégia arriscada, porque o tiro pode sair pela culatra, mas com cuidado e autoconfiança humilde deve dar certo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há assunto demais para você pensar bem e, por isso, seria ideal que você se retirasse um pouco do barulho social e, num local agradável e aconchegante, fizesse uma lista das questões que mereceriam tais reflexões.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há pessoas que não evocam confiança à primeira vista, mas se você for além da primeira impressão verá que elas são melhores do que parecem. Nem sempre a primeira impressão é a mais acertada, é preciso investigar para conhecer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aproveite este momento de sua vida para colocar em dia suas pretensões, se concentrando naquilo que seja possível fazer algo concreto de imediato. Fazer pouco, mas fazer bem, será preferível a fazer muito e se distrair.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem todas as pessoas gostam do que você diz, de suas ideias e de sua forma de agir, porém, para aproveitar bem a vida e tudo que ela oferece você não deveria se preocupar em agradar a todos, apenas a quem interessa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Suas certezas precisam ser questionadas, porém, não publicamente, através do olhar de outras pessoas, mas pela sua própria alma, porque o mundo mudou demais e as coisas não serão nunca mais como antes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As promessas entusiasmam, mas ainda não são concretas o suficiente para sua alma sentir segurança. Porém, continue você confiando no mistério da vida enquanto também continua plantando as sementes de melhoria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo que você fizer, faça com carinho e atenção, como se você estivesse tentando agradar a melhor pessoa do mundo. Use a imaginação para tornar seu ambiente imediato mais belo e aconchegante. Todo mundo agradecerá.