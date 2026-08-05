Marcos Almeida lança 'Mística', canção sobre presença, conexão e a força do agora

Marcos Almeida convida o público a enxergar a beleza escondida nos instantes mais simples com o lançamento de Mística, novo single do álbum Todo Santo Dia. Inspirada no livro A mística do instante, do poeta, cardeal e teólogo português José Tolentino de Mendonça, a canção propõe uma reflexão sobre os encontros cotidianos e a capacidade de reconhecer o extraordinário no presente.

O lançamento também acompanha uma nova etapa da turnê De Casa em Casa, projeto em que o artista realiza apresentações intimistas nas residências de seus superfãs, com passagem por Brasília marcada para 11 de setembro.

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O De Casa em Casa tem muito a ver com a ideia de Mística: perceber o extraordinário no instante presente. Cada casa que visitamos revela uma beleza que já estava ali, nas histórias, nos encontros e nas pessoas. Estou muito feliz em levar essa temporada para Uberlândia e conhecer novas histórias através desse projeto, afirma Marcos.

Uma gravação construída nos detalhes

Produzida por Buzu, com mixagem e masterização de Jordan Macedo, Mística nasceu de um longo processo criativo voltado à busca pela sonoridade ideal. A proposta era reproduzir a sensação de ouvir Marcos cantar diante de uma fogueira, em um ambiente íntimo e espontâneo.

O Marcos tinha uma visão e a gente foi buscar essa visão, e enquanto não chegamos nela, não paramos de buscar, resume o produtor. O cantor acrescenta: Certas canções já chegam com um arranjo muito claro na cabeça do compositor.

Como amplificar esse som, com qualidade, peso e estrutura, sem perder a essência? Esse foi o nosso grande desafio, explica Buzu.

A atenção aos detalhes chegou a incluir uma pesquisa específica sobre o canto dos pássaros presentes na gravação. Aqueles passarinhos que estão ali eu lutei pra ter, por uma questão afetiva, de lembrar daquele momento, conta Marcos.

Buzu relembra que ambos passaram horas pesquisando a espécie correta para reproduzir fielmente aquela memória sonora.

Segundo Jordan Macedo, a simplicidade da música tornou o trabalho ainda mais complexo. O engenheiro de áudio explica que buscou destacar a interpretação vocal de Marcos sem comprometer a naturalidade da gravação. Trouxe uma voz mais grave, mais presente, porque ele é um grande cantor brasileiro.

Escolhida pelos superfãs

com">Spotify, muitos deles anfitriões da turnê De Casa em Casa. A escolha reforçou a identificação imediata entre a composição e o público que acompanha o artista há mais tempo.

Literatura inspira a mensagem da canção

A letra nasceu da leitura de A mística do instante, obra em que José Tolentino de Mendonça propõe que os sentidos do corpo, e não apenas a razão, são caminhos para perceber o sagrado. .

O cantor também destaca a importância do professor e poeta Márcio Capelli, responsável pela edição da obra de Tolentino no Brasil.

Álbum será lançado em capítulos

Depois de Vai Ser Criança, Mística representa o segundo lançamento do álbum Todo Santo Dia, projeto composto por sete faixas que serão disponibilizadas semanalmente. Cada música representa um dia da semana e convida o ouvinte a encontrar poesia nas experiências mais comuns. É um disco que acompanha o cotidiano.

Confira as datas e locais da turnê De Casa em Casa:

01/09, terça São Paulo/SP

02/09, quarta Leme/SP

03/09, quinta Ribeirão Preto/SP

05/09, sábado Uberlândia/MG

09/09, quarta Anápolis/GO

10/09, quinta Pirenópolis/GO

12/09, sábado Brasília/DF