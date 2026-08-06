Carol Fazu lança single Vamos brilhar com participação de Roberta Campos

Conhecida pela sua interpretação de Janis Joplin e pelo trabalho na novela Segundo sol, a atriz brasiliense Carol Fazu se aventura, não pela primeira vez, na música. Carol lançou o single Vamos brilhar, com participação de Roberta Campos, projeto que antecipa seu novo disco Faça Chuva ou Faça Sol. A produção musical do single é da responsabilidade de Liminha, grande nome da música.

A brasiliense conta que a música sempre esteve presente em sua vida. Carol lançou seu primeiro álbum de estúdio em 2005, mas já estava conectada com a arte muito antes. "Sempre esteve lá desde o comecinho, quando estudei música na Escola de Música de Brasília, fiz piano no Conservatório de Música e Artes em Taguatinga e, a partir dos meus primeiros trabalhos musicais, eu comecei também essa comunicação com outras cidades", conta. A atriz e cantora destaca que o Rio de Janeiro trouxe a atuação, inclusive no teatro musical.

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"Ao longo desse tempo todo, estive compondo! Tem canções que estão nesse meu novo álbum, com letras compostas, iniciadas anos atrás. Algumas foram resgatadas de anotações, aconteceram de encontros criativos de anos atrás, então agora é um processo de colheita, de maturidade. Quando é chegada a hora, quando a gente tem essa permissão para que as coisas aconteçam, elas ganham mundo.. Eu sinto que esse álbum, Faça Chuva ou Faça Sol, é um fluxo, é um movimento de vida", afirma Carol Fazu.

Para a brasiliense, não existe uma grande diferença entre cantar e atuar para ela, mas há uma diferença no ofício. "A atuação tem uma poética que lhe é dada, um texto que lhe é oferecido, uma persona que lhe é oferecida para que você abrace e realize aquilo, enquanto que a música tem um caminho mais autoral, onde eu estou desenvolvendo as letras, a partir da minha troca com o mundo, com o que eu quero dizer, com o que eu quero colocar em palavras e em emoções", reflete.

A participação de Roberta Campos foi um adicional para o single. "Entrei em contato e mandei três músicas para ela. Eu queria que ela chegasse numa música que ela tivesse muita vontade de dizer aquelas palavras. E ela escolheu Vamos brilhar e eu sou felicíssima com o resultado, acho que é potente, acho que é doce ao mesmo tempo. Eu e Roberta nos conectamos musicalmente, artisticamente. Eu sou muito feliz e grata. Acho que a gente brilhou muito", conta.

Amigo de longa data da atriz, Liminha fica responsável pela produção musical. Carol destaca que a vida pessoal e profissional de Liminha se misturam com a história da música brasileira . "É muito bom estar no estúdio com ele, fazendo junto e também ter os momentos de contemplação, de aprendizado, de ficar observando toda a confecção musical que ele vai fazendo. Assinamos a autoria das músicas juntos e o Liminha agrega de forma gigantesca tanto como produtor, como autor, com toda essa bagagem, toda essa trajetória vibrante que ele construiu", finaliza.



