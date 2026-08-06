CHAMELEO transforma as contradições da memória em pop no EP Versão dos Fatos

CHAMELEO apresenta uma nova fase de sua trajetória com o lançamento de Versão dos Fatos, EP já disponível nas plataformas digitais. Antecipado pelos singles Impostor, Curvas e Volto Logo, o projeto parte de uma reflexão simples: uma mesma história pode ganhar significados completamente diferentes conforme o tempo passa e quem a revive também se transforma.

A ideia surgiu quando o cantor e compositor decidiu revisitar experiências afetivas que serviram de inspiração para as novas músicas. Ao reencontrar essas lembranças, percebeu que os acontecimentos permaneciam os mesmos, mas sua forma de interpretá-los havia mudado. Em vez de procurar uma verdade definitiva, CHAMELEO transforma essa mudança de perspectiva no eixo central do trabalho.

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Ao longo das faixas, o artista percorre diferentes momentos de uma relação amorosa enquanto aborda temas como insegurança, trauma, pertencimento, síndrome do impostor, identidade e amadurecimento. As canções não buscam culpados nem oferecem respostas prontas, mas mostram como cada pessoa constrói sua própria versão daquilo que viveu.

Nova fase criativa aproxima artista das próprias emoções

O EP também representa um reencontro de CHAMELEO com sua maneira mais espontânea de compor. Depois de projetos marcados por grandes conceitos e universos visuais elaborados, o artista, hoje com 32 anos, voltou a escrever de forma mais intuitiva, guiado principalmente pela tentativa de compreender os próprios sentimentos.

Essa mudança também se reflete na sonoridade. Jazz, piseiro e pagodão baiano dividem espaço com influências do post-punk e da música eletrônica, ampliando o repertório musical sem romper com a estética construída em trabalhos anteriores.

Produção une referências brasileiras e eletrônicas

Grande parte de Versão dos Fatos foi produzida por Vivian Kuczynski, produtora, compositora e mixer curitibana radicada em Los Angeles. Amiga de longa data de CHAMELEO, ela participou diretamente da criação da identidade sonora do projeto, contribuindo para traduzir musicalmente a proposta desta nova etapa.

O conceito também orienta a linguagem visual do EP. As imagens exploram contrastes entre força e fragilidade, masculino e feminino, dureza e delicadeza, assumindo as próprias contradições como parte essencial da narrativa artística. Em vez de escondê-las, o cantor transforma essas dualidades em elemento central da obra.

Mais do que contar uma história de amor, Versão dos Fatos propõe uma reflexão sobre a transformação provocada pelo tempo. Os acontecimentos podem permanecer exatamente iguais, mas quem retorna a eles inevitavelmente já é outra pessoa.

Carreira reúne pop, performance e identidade visual

Formado em Produção Sonora pela Universidade da Califórnia (UCLA), CHAMELEO construiu uma carreira marcada pela união entre música, performance e forte identidade visual. Seu álbum de estreia, ECDISE, lançado em 2021, apresentou um repertório inspirado por experiências da infância, pelo tratamento contra o câncer enfrentado na vida adulta e por diferentes relações afetivas.

Entre os maiores destaques da discografia estão frequente(mente) e TOKYO, gravadas em parceria com Pabllo Vittar. As duas faixas acumulam, juntas, mais de 20 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Em 2023, o artista lançou ALTA TENSÃO, projeto inspirado pela intensidade das emoções contemporâneas. Dois anos depois, expandiu esse universo com SOBRECARGA (ALTA TENSÃO deluxe), releitura voltada às pistas de dança desenvolvida ao lado de produtores, DJs e artistas da cena eletrônica brasileira.

Atualmente, CHAMELEO reúne mais de 120 mil seguidores no TikTok, cerca de 110 mil ouvintes mensais no Spotify, 67 mil seguidores no Instagram e aproximadamente 20 milhões de visualizações no YouTube.

Com Versão dos Fatos, o artista reforça sua evolução ao transformar lembranças pessoais em um trabalho que discute como o tempo modifica menos os fatos do que a forma de enxergá-los.