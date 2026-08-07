Carolaine Aragão lança primeiro livro em noite de autógrafos em Salvador

A escritora Carolaine Aragão estreia oficialmente no universo literário neste sábado, 8 de agosto, com o lançamento de Pai Meu, Pai Seu, Pai Nosso, em Salvador. O evento acontece às 19h, no Shopping da Gente, com entrada gratuita, e contará com uma noite de autógrafos e compartilhamento de experiências relacionadas à fé e à espiritualidade.
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Conhecida por sua atuação no ministério liderado pelo Bispo Bruno Leonardo, Carolaine transforma em livro uma mensagem construída ao longo de sua caminhada cristã e de suas reflexões sobre a oração do Pai Nosso. Publicada pela Editora Autor da Fé, a obra marca sua primeira publicação e aborda temas como restauração, esperança, identidade e a paternidade de Deus.
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O lançamento representa uma nova etapa na trajetória da autora, que desenvolve um trabalho direcionado ao fortalecimento da fé e ao acolhimento de pessoas que enfrentam desafios emocionais e espirituais. Segundo Carolaine, a ideia do livro surgiu durante um momento de oração e meditação que despertou nela o desejo de compartilhar uma mensagem sobre cuidado e pertencimento.
Livro foi escrito durante um ano e meio
Desenvolvido ao longo de aproximadamente um ano e meio, Pai Meu, Pai Seu, Pai Nosso reúne reflexões bíblicas, testemunhos e experiências pessoais vividas pela escritora. A obra percorre assuntos como recomeços, luto, amadurecimento precoce, cura emocional e transformação espiritual.
A proposta é estabelecer uma conexão direta com leitores que atravessam diferentes momentos da vida e encontram na espiritualidade um caminho para lidar com perdas, mudanças e processos de reconstrução pessoal.
Trajetória começou ainda na adolescência
Natural de Brejões, no interior da Bahia, Carolaine iniciou sua caminhada cristã aos 14 anos e assumiu seu ministério aos 19. Desde então, passou a se dedicar à pregação da Palavra e à construção de uma mensagem centrada em esperança, fé e restauração.
Ao longo dessa trajetória, suas ministrações alcançaram milhares de pessoas. A estreia na literatura amplia essa atuação ao levar para as páginas parte das experiências, ensinamentos e reflexões que anteriormente eram compartilhados principalmente por meio de sua atividade ministerial.
Lançamento acontece neste sábado em Salvador
Com Pai Meu, Pai Seu, Pai Nosso, Carolaine Aragão passa a utilizar a literatura cristã como uma nova extensão de seu trabalho. O lançamento permitirá ainda um contato direto com leitores durante uma programação dedicada à apresentação da obra e à sessão de autógrafos.
O evento acontece neste sábado, 8 de agosto de 2026, às 19h, no Shopping da Gente, em Salvador. A participação é gratuita.