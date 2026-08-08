Taylor Swift remove música usada em vídeo pela equipe de Trump

Na corrida presidencial de 2024, após ela declarar apoio a Kamala Harris, do partido Democrata, Trump afirmou: "Eu odeio Taylor Swift" - (crédito: Reprodução Instagram )

O trecho de uma música de Taylor Swift foi retirado de um vídeo postado no TikTok pela equipe de campanha de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Os dois já trocaram diversas críticas no passado.

A postagem, do último dia 3, traz a frase "Anime-se porque é agosto e Donald Trump é o seu presidente", mostrando Donald e Melania Trump de costas, enquanto olham fogos de artifício no horizonte. "Temos certeza de que Taylor Swift vai ficar muito feliz de termos usado sua música (emoji de gargalhada)", consta na legenda da publicação no perfil @teamtrump.

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Segundo informações da revista norte-americana Variety, os usuários do TikTok nos Estados Unidos se depararam com a mensagem "O detentor dos direitos autorais não permitiu que esta música esteja disponível em seu país".

No Brasil, ainda é possível ouvir ao trecho de August, música de Taylor Swift, na postagem. O material também continua sendo exibido no Instagram do perfil.

Relação conflituosa

Em fevereiro de 2025, Donald Trump fez postagens comparando a recepção do público à cantora com a sua no estádio do Super Bowl, o jogo mais importante da temporada do futebol americano. "Ela foi vaiada para fora do estádio. O 'Make America Great Again' (slogan de Trump) é implacável!"

Na corrida presidencial de 2024, após ela declarar apoio a Kamala Harris, do partido Democrata, Trump afirmou: "Eu odeio Taylor Swift".

Em 2020, em meio às tensões dos protestos Black Lives Matter após a morte de George Floyd, Taylor publicou uma crítica direta a Donald Trump: "Após inflamar a supremacia branca e o racismo durante toda a sua presidência, você tem coragem de fingir superioridade moral antes de ameaçar com violência?".

Apesar das rusgas, há um vídeo postado no Facebook de Melania Trump em 2014, antes de o empresário se tornar presidente dos EUA, no qual ele aparece em um carro enquanto ouve Blank Space, de Taylor Swift. O material voltou à tona anos depois.