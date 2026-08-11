Desnorteadas estreia nova temporada com formato vertical focada em dilemas da amizade

Enquanto boa parte das novelas verticais aposta em romances improváveis, herdeiros bilionários e reviravoltas capazes de transformar completamente a vida de suas protagonistas, uma produção brasileira decidiu seguir pelo caminho oposto. Desnorteadas estreou sua nova temporada propondo colocar a amizade feminina e não a conquista amorosa no centro da narrativa.

A temporada começou na última quinta-feira (6) com lançamento simultâneo no Instagram, YouTube Shorts, TikTok e Kwai. Ao todo, serão 14 episódios disponibilizados diariamente até 19 de agosto.

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O primeiro capítulo chegou ao público durante uma festa de lançamento realizada no Rio de Janeiro, que reuniu integrantes do elenco, equipe e convidados. Todos os episódios podem ser acompanhados gratuitamente nas redes sociais oficiais da produção.

Série brasileira foge da fórmula das novelas verticais

O formato vertical se consolidou como uma das tendências recentes do audiovisual digital, especialmente por meio de histórias desenvolvidas para consumo rápido pelo celular. Nesse mercado, romances melodramáticos ganharam espaço com narrativas construídas em episódios curtos e sucessivas reviravoltas.

Desnorteadas utiliza a mesma linguagem de distribuição, mas tenta inverter alguns dos elementos mais recorrentes dessas produções.

Em vez da personagem comum cuja vida muda depois de conhecer um homem rico ou poderoso, a série acompanha amigas que já possuem acesso a educação, viagens e oportunidades, mas continuam tentando descobrir o que desejam fazer com suas próprias vidas.

Nesse universo, encontrar um relacionamento amoroso deixa de funcionar como recompensa final da protagonista. O principal ponto de apoio das personagens está justamente na relação construída entre elas. Mariana Dias explica:

O luxo, para a gente, não é ostentação. É poder viver de acordo com os próprios sonhos e propósitos. Nossas personagens até podem se apaixonar ou se casar, mas a série não é sobre isso, é sobre encontrar o próprio norte, e isso elas fazem juntas"

Amizade feminina ocupa o centro da história

A escolha narrativa também faz com que Desnorteadas passe pelo chamado teste de Bechdel, método popular utilizado para observar a representação feminina em obras de ficção.

Para atender ao critério, uma produção precisa apresentar pelo menos duas personagens femininas identificáveis que conversem entre si sobre algum assunto que não seja exclusivamente relacionado a homens.

Embora seja uma avaliação relativamente simples e não determine isoladamente a qualidade ou o grau de representatividade de uma produção, o teste tornou-se uma referência nas discussões sobre o espaço concedido às mulheres dentro das narrativas audiovisuais.

Em Desnorteadas, essa característica está incorporada à própria estrutura da história. As conversas entre as protagonistas envolvem carreira, desejos, frustrações, escolhas pessoais, futuro e os conflitos existentes dentro da própria amizade.

Novela vertical dialoga com mudança nas relações

A proposta também encontra espaço em uma discussão que vem ganhando força entre públicos mais jovens: a importância das amizades dentro da hierarquia das relações afetivas.

Embora as protagonistas de Desnorteadas sejam millennials, a produção procura dialogar com uma audiência acostumada a questionar a ideia de que realização pessoal necessariamente precisa terminar em casamento ou relacionamento amoroso.

Essa diferença pode ser particularmente relevante dentro dos microdramas e novelas verticais, formato no qual romances costumam funcionar como principal motor para manter o espectador acompanhando sucessivos episódios.

Desnorteadas preserva a estrutura curta e adaptada ao consumo pelo celular, mas desloca o objetivo das personagens. Em vez de encontrar o parceiro ideal, elas tentam encontrar seu próprio caminho.

14 episódios serão lançados em 14 dias

A estratégia de distribuição também acompanha os hábitos das plataformas de vídeos curtos. Entre 6 e 19 de agosto, um episódio será publicado por dia simultaneamente no Instagram, TikTok, Kwai e YouTube Shorts.

Com isso, a produção busca transformar o acompanhamento da história em um hábito diário, utilizando uma lógica semelhante à das antigas novelas exibidas em capítulos, mas adaptada ao ritmo das redes sociais.

No YouTube, os capítulos são organizados em uma única playlist gratuita, permitindo também que o espectador acompanhe os episódios disponíveis em sequência.

A distribuição multiplataforma reduz ainda a dependência de um único aplicativo e permite observar como uma mesma narrativa vertical se comporta diante de audiências e algoritmos diferentes.

Desnorteadas já passou por festivais internacionais

A produção é a principal propriedade intelectual do Estúdio Fábula e possui uma trajetória anterior à atual expansão das novelas verticais nas redes sociais.

A primeira temporada foi lançada em 2020 e posteriormente passou por diferentes festivais. No Rio Webfest, Desnorteadas recebeu o prêmio de Incentivo à Produção Digital Brasileira e também conquistou indicação na categoria Melhor Elenco de Comédia em outra edição do evento.

A produção também passou pelo Seoul Webfest, no qual Angela Molinari recebeu o prêmio de Melhor Atriz e Camilla Carandino foi reconhecida como Melhor Atriz Coadjuvante.

A trajetória inclui ainda participações em eventos como NZ Web Fest, Tokyo Short Film Festival, Japan International Film Festival e Rome International Movie Awards.

Série amplia presença entre streaming e redes sociais

Enquanto a nova temporada aposta diretamente nas plataformas de vídeos curtos, a primeira fase de Desnorteadas também está presente em diferentes serviços digitais.

A produção pode ser encontrada em plataformas como Box Brazil Play, Looke, Canais da Looke, Claro, Vivo e Tela Plus, além do canal Whe Play, disponível na plataforma de televisão FAST da Samsung, e do próprio YouTube.

As temporadas foram desenvolvidas para que possam ser assistidas independentemente, permitindo que novos espectadores conheçam a série diretamente pelos episódios verticais lançados em 2026.

Ao trocar a fantasia do bilionário salvador pela construção das relações entre amigas, Desnorteadas tenta ocupar um espaço diferente dentro de um formato audiovisual em rápida expansão. A linguagem continua sendo a dos vídeos verticais e dos episódios rápidos.

O destino das protagonistas, porém, não depende de encontrar o homem perfeito mas de descobrir, juntas, para onde querem seguir.

Confira: