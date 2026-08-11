JBL Music Academy busca talentos do Brasil: saiba como participar de imersão musical na Holanda - (crédito: TMJBrazil)

Artistas brasileiros interessados em ampliar sua presença no mercado internacional ganharam uma nova oportunidade. JBL abriu as inscrições para a edição 2026 da JBL Music Academy, programa global destinado a músicos, produtores e DJs emergentes que ainda não possuem contrato com gravadoras.

Nesta edição, 30 artistas de diferentes países serão selecionados para uma imersão de quatro dias no STMPD Studios, em Amsterdã, na Holanda. A programação contará ainda com a participação do DJ e produtor Martin Garrix e do cantor e compositor norte-americano Benson Boone, embaixadores globais da marca.

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As inscrições permanecem abertas até 14 de agosto. Os nomes escolhidos para participar da experiência internacional serão anunciados em setembro por meio das redes sociais oficiais da JBL.

JBL Music Academy combina criação e mercado musical

A proposta da JBL Music Academy vai além da produção de músicas. O programa foi estruturado para oferecer aos participantes uma visão mais ampla sobre os desafios enfrentados por quem pretende desenvolver uma carreira profissional na indústria fonográfica.

Durante os quatro dias de atividades, os selecionados terão acesso a sessões relacionadas à criação musical, desenvolvimento artístico, construção de marca pessoal e funcionamento dos bastidores do mercado.

A iniciativa pretende ajudar cada participante a desenvolver sua própria identidade sonora, compreender como apresentar sua trajetória ao público e encontrar caminhos para ampliar o alcance de seu trabalho.

Realizada sob o conceito Making Voices Heard, a JBL Music Academy também busca estabelecer conexões entre novos talentos, profissionais da indústria e artistas que já atuam internacionalmente.

Martin Garrix e Benson Boone participam da edição

Um dos diferenciais da edição 2026 será a presença de Martin Garrix e Benson Boone. Os dois artistas integram o grupo de embaixadores globais da JBL e participarão da experiência oferecida aos novos talentos.

Garrix possui uma relação direta com o local escolhido para receber a academia. O STMPD Studios integra o universo criativo desenvolvido pelo DJ e produtor holandês e tornou-se um importante espaço de produção musical em Amsterdã.

A presença dos artistas reforça uma das propostas centrais do programa: aproximar talentos em desenvolvimento de profissionais que já construíram carreiras de alcance internacional.

Quem pode participar da JBL Music Academy?

A seleção é direcionada a músicos, produtores e DJs que ainda não tenham contrato com gravadoras. Entre os aspectos considerados durante a avaliação estão originalidade, diversidade criativa e potencial de crescimento.

Para os brasileiros selecionados, a experiência inclui passagens aéreas de ida e volta, hospedagem, alimentação durante o programa e acesso às atividades da JBL Music Academy.

Com isso, a iniciativa reduz uma das principais barreiras para artistas emergentes participarem de programas internacionais de desenvolvimento: os custos envolvidos no deslocamento e na permanência no exterior.

Anderson Oliveira, diretor de Marketing da Harman para a América do Sul, afirmou:

Na JBL, queremos que cada vez mais artistas encontrem o espaço, as ferramentas e a confiança necessários para transformar suas histórias em música

Segundo o executivo, o programa foi criado para abrir portas, levar conhecimento, gerar conexões, amplificar e fazer com que novas vozes sejam ouvidas.

Programa oferece vitrine internacional para novos artistas

Para músicos independentes brasileiros, participar de uma iniciativa internacional como a JBL Music Academy pode representar mais do que uma experiência de formação. A presença de artistas, produtores e especialistas de diferentes mercados cria oportunidades de networking e intercâmbio profissional.

Esse aspecto ganha importância em um mercado musical cada vez mais globalizado, no qual plataformas de streaming e redes sociais permitem que uma produção desenvolvida no Brasil encontre audiência em diferentes territórios.

Ao mesmo tempo, conquistar atenção nesse ambiente exige dos novos artistas conhecimentos que ultrapassam composição e performance. Estratégia digital, posicionamento, identidade visual, construção de audiência e compreensão do funcionamento da indústria passaram a fazer parte do desenvolvimento de uma carreira.

É justamente nessa interseção entre criação e mercado que a JBL Music Academy pretende atuar, oferecendo aos participantes ferramentas para transformar projetos musicais em carreiras capazes de alcançar públicos maiores.

Inscrições terminam em 14 de agosto

A JBL Music Academy integra as iniciativas desenvolvidas pela Harman, grupo responsável também por marcas como Harman Kardon, AKG e Lexicon. Desde 2017, a companhia é subsidiária da Samsung.

Os interessados em disputar uma das 30 vagas disponíveis para a edição global de 2026 precisam realizar a inscrição até 14 de agosto. Os selecionados serão conhecidos em setembro.

Para artistas brasileiros independentes, a oportunidade representa a possibilidade de desenvolver repertório, ampliar conhecimentos sobre a indústria e estabelecer conexões internacionais dentro de um dos principais centros de produção musical da Europa.

Serviço JBL Music Academy 2026

Inscrições: até 14 de agosto de 2026

Site:

Selecionados: 30 artistas de diferentes países

Local da imersão: STMPD Studios, Amsterdã, Holanda

Duração: quatro dias

Participantes especiais: Martin Garrix e Benson Boone

Resultado: setembro de 2026

Benefícios: passagens aéreas, hospedagem, alimentação e participação na Academia.