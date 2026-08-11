Olivia Rodrigo: conheça as 10 músicas mais ouvidas da artista

Em um cenário musical cada vez mais fragmentado e impulsionado por algoritmos, surge uma voz que transcende nichos e fala diretamente à alma de uma geração. Olivia Rodrigo não é apenas mais um nome no pop; ela é um fenômeno, a personificação da angústia adolescente, do primeiro amor e da desilusão, tudo embalado em melodias cativantes e letras que parecem ter saído diretamente dos diários de milhões de jovens ao redor do globo.

Sua ascensão meteórica, impulsionada por um talento inegável e uma autenticidade rara, a transformou em um ícone cultural em tempo recorde. Mas, afinal, quais são as faixas que solidificaram seu reinado no Spotify, a plataforma que se tornou o termômetro de popularidade da música moderna?

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Preparamos um ranking editorial que vai muito além dos números, mergulhando na alma de cada canção, seu impacto cultural e a maneira como Olivia Rodrigo redefiniu o que significa ser uma estrela pop na era digital. Prepare-se para uma viagem nostálgica, analítica e emocionante pelas músicas que moldaram a carreira meteórica de Olivia Rodrigo e continuam a ressoar com bilhões de ouvintes.

Das baladas de partir o coração aos hinos de empoderamento, a discografia de Olivia Rodrigo é um espelho das complexidades da juventude. Cada stream não é apenas um play; é um grito, um suspiro, uma identificação profunda que ecoa nos fones de ouvido de milhões.

Entender o sucesso de Olivia é compreender a psique da Geração Z, suas dores, suas alegrias e sua busca por autenticidade em um mundo cada vez mais filtrado. Este ranking é mais do que uma lista de hits; é um mapa da jornada de uma artista que, em poucos anos, conquistou o status de voz definitiva de sua era.

10º lugar: the cure 92,8 milhões de streams

Em décimo lugar, encontramos the cure, uma canção que, embora com um número de streams mais modesto em comparação com seus gigantes, já prenunciava o talento de Olivia Rodrigo. Lançada em um momento anterior à sua explosão global, essa faixa oferece um vislumbre da artista em formação, explorando temas de vulnerabilidade e a busca por consolo em meio à dor.

É uma joia escondida para muitos, mas para os fãs mais antigos e atentos, the cure é a prova de que a profundidade lírica e a melancolia cativante sempre foram parte intrínseca do DNA musical de Olivia.

Seu desempenho em streaming, apesar de não atingir os bilhões, é significativo para uma música que antecede o ápice de sua fama, mostrando que, desde o início, sua música possuía um magnetismo inegável. A recepção do público, ainda que mais contida na época, já apontava para o potencial de uma artista capaz de tocar corações.

9º lugar: drop dead 226 milhões de streams

drop dead, com seus 226 milhões de streams, ocupa a nona posição e representa mais um capítulo na pré-história do fenômeno Olivia Rodrigo. Esta faixa, embora não tenha alcançado a viralização massiva de seus singles posteriores, carrega a essência da narrativa de término e desilusão que se tornaria a marca registrada da artista. É uma canção que ressoa com a raiva e a frustração de um coração partido, elementos que Olivia domina com maestria.

Seu impacto cultural, embora não tenha sido global, consolidou sua imagem como uma compositora genuína e vulnerável, preparando o terreno para o tsunami que viria.

Para os fãs, drop dead é um lembrete da evolução de sua escrita e da consistência de seus temas, mostrando que, mesmo antes de se tornar um ícone, ela já explorava as nuances complexas das emoções juvenis. A música demonstra uma prévia da intensidade emocional que a catapultaria ao estrelato.

8º lugar: jealousy, jealousy 1,2 bilhão de streams

Chegando à oitava posição, com impressionantes 1,2 bilhão de streams, jealousy, jealousy é um divisor de águas. Esta faixa, presente no álbum "SOUR", mergulha de cabeça nas inseguranças da era digital e na comparação constante que as redes sociais impõem. Olivia Rodrigo dá voz a um sentimento universal, mas raramente tão bem articulado: a inveja sufocante que surge ao ver a vida "perfeita" dos outros online.

O desempenho em streaming é um testemunho da ressonância da música com um público que se viu refletido em cada verso. Seu impacto cultural é profundo, ao validar um sentimento que muitos escondem, transformando-o em um hino de vulnerabilidade.

A recepção do público foi avassaladora, com milhões de jovens compartilhando trechos da letra e criando um senso de comunidade em torno da experiência da inveja online. jealousy, jealousy é mais do que uma música; é um manifesto sobre a pressão da imagem e a busca por aceitação em um mundo digitalmente conectado.

7º lugar: favorite crime 1,5 bilhão de streams

No sétimo lugar, com 1,5 bilhão de streams, favorite crime nos entrega uma balada agridoce que solidifica a maestria de Olivia Rodrigo em narrar o fim de um relacionamento de forma poética e dolorosa. A música é um mergulho nas memórias de um amor que se desfez, onde a protagonista se vê cúmplice de um "crime" emocional, as memórias que a assombram e a fazem questionar seu papel no desfecho.

O contexto histórico de seu lançamento, logo após o sucesso estrondoso de drivers license, mostra que Olivia não era um "one-hit wonder", mas sim uma artista com um repertório rico e emocionalmente complexo.

Seu impacto cultural reside na capacidade de evocar uma nostalgia melancólica, fazendo com que cada ouvinte reviva seus próprios "crimes favoritos" do passado. A conexão emocional com os fãs é palpável, transformando favorite crime em um dos momentos mais íntimos e reflexivos de seu álbum de estreia.

6º lugar: happier 1,65 bilhão de streams

Atingindo 1,65 bilhão de streams e o sexto lugar, happier é um exemplo sublime da habilidade de Olivia Rodrigo em capturar a ambivalência do coração partido. Não é uma canção de raiva ou de total superação, mas sim de uma aceitação dolorosa, onde a protagonista deseja a felicidade do ex-parceiro, mas com a ressalva de que não seja "mais feliz" do que foi com ela. Essa nuance emocional é o que a torna tão poderosa e relacionável.

Lançada em 2021, como parte do álbum "SOUR", happier contribuiu para cimentar a reputação de Olivia como a rainha das baladas de término.

Seu desempenho em streaming atesta a universalidade do sentimento de ciúme e a complexidade de desejar o bem de alguém que te machucou, mas ainda assim querer ser insubstituível. A música se tornou um desabafo para muitos que já sentiram essa pontada de ego e amor misturados, influenciando tendências de letras mais honestas e menos unidimensionais no pop.

5º lugar: vampire 1,66 bilhão de streams

No meio do ranking, com 1,66 bilhão de streams, vampire marca uma evolução significativa na sonoridade e na narrativa de Olivia Rodrigo. Este single, que antecipou o álbum "GUTS", mostra uma artista mais madura, com uma raiva mais controlada e uma ironia afiada. A metáfora do "vampiro" para descrever alguém que se aproveita da energia e da juventude de outra pessoa é brilhante e ressoa com a experiência de muitos que já se sentiram drenados em relacionamentos tóxicos.

O impacto em charts foi imediato, provando que Olivia não era um fenômeno de um único álbum.

Sua repercussão mundial foi massiva, mostrando que a artista conseguiu se reinventar sem perder a essência que a conectou com seus fãs. vampire é um hino de empoderamento, um grito de basta, e sua viralização nas redes sociais, com milhões de vídeos utilizando o áudio, demonstra seu poder de fogo na cultura pop atual. É uma canção que promete ser um dos pilares de suas futuras turnês, com um apelo visual e emocional inegável.

4º lugar: deja vu 2,30 bilhões de streams

A quarta posição é ocupada por deja vu, com estrondosos 2,30 bilhões de streams. Esta faixa, lançada como segundo single do álbum SOUR, provou de uma vez por todas que Olivia Rodrigo era um talento a ser levado a sério. A música explora a angústia de ver um ex-parceiro replicar os mesmos rituais e experiências com uma nova pessoa, gerando um sentimento de "déjà vu" doloroso.

O contexto da época do lançamento, em meio à explosão de drivers license, solidificou a narrativa de um triângulo amoroso que cativou o público.

Seu impacto cultural foi imenso, gerando inúmeras teorias e debates nas redes sociais sobre as inspirações por trás da letra. deja vu é um exemplo perfeito de como Olivia consegue transformar sentimentos complexos em pop acessível e profundamente emocional. A canção não só performou excepcionalmente bem nas paradas, mas também se tornou um marco na carreira de Olivia, mostrando sua versatilidade e a profundidade de sua composição.

3º lugar: traitor 2,34 bilhões de streams

No pódio, em terceiro lugar, está traitor, com 2,34 bilhões de streams. Esta balada acústica e visceral é um dos pontos altos do álbum SOUR, e sua simplicidade é a chave de sua força. A música aborda a dor da traição, não necessariamente física, mas emocional, quando o parceiro rapidamente segue em frente com outra pessoa. A vulnerabilidade crua de Olivia Rodrigo em traitor ressoa profundamente com a experiência universal do coração partido e da sensação de ser trocado.

O desempenho em streaming é um testamento de como a autenticidade e a emoção genuína podem superar qualquer produção elaborada. traitor se tornou um hino para aqueles que se sentiram abandonados e enganados, com sua letra sendo citada exaustivamente em memes e posts nas redes sociais. Sua relevância dentro da carreira de Olivia é inegável, solidificando sua imagem como a porta-voz da desilusão amorosa adolescente, e sua conexão emocional com os fãs é um dos pilares de seu sucesso.

2º lugar: good 4 u 2,6 bilhões de streams

A medalha de prata vai para good 4 u, um hino pop-punk eletrizante que acumulou 2,6 bilhões de streams. Lançada em 2021, esta faixa marcou uma virada na sonoridade de Olivia Rodrigo, mostrando um lado mais raivoso e energético, com claras influências do pop-punk dos anos 2000. A música é um desabafo carregado de sarcasmo sobre ver um ex-parceiro seguir em frente com facilidade enquanto a protagonista ainda sofre.

Seu impacto cultural foi gigantesco, reacendendo o interesse pelo gênero pop-punk e inspirando uma série de artistas a explorar sonoridades semelhantes. good 4 u não só dominou as paradas globais, mas também se tornou um fenômeno nas redes sociais, com o clipe e a coreografia viralizando instantaneamente. A canção é um grito de empoderamento e frustração que transcendeu gerações, provando a versatilidade de Olivia e sua capacidade de se conectar com diferentes públicos.

É uma das músicas mais importantes para o Spotify em termos de engajamento e alcance, solidificando o status de Olivia Rodrigo como uma superestrela global.

1º lugar: drivers license 2,8 bilhões de streams

E no topo do nosso ranking, com impressionantes 2,8 bilhões de streams, está drivers license. Esta não é apenas uma música; é um marco cultural, um fenômeno que explodiu globalmente em 2021 e redefiniu a carreira de Olivia Rodrigo, catapultando-a de atriz teen a estrela pop mundial. A balada melancólica sobre o fim de um relacionamento adolescente, a carteira de motorista recém-adquirida e a dor de ver a pessoa amada seguir em frente com outra, tocou uma fibra universal.

O contexto de seu lançamento em janeiro de 2021, em meio a um inverno global de pandemia, fez com que a canção se tornasse uma trilha sonora para a solidão e a introspecção de milhões.

Sua viralização foi sem precedentes, quebrando recordes de streaming no Spotify e em outras plataformas, tornando-se a música mais rápida a atingir bilhões de streams. O impacto cultural de drivers license é imensurável, influenciando toda uma geração de artistas a abraçar a vulnerabilidade em suas letras e a explorar a estética do pop melancólico.

A canção se tornou um símbolo da Geração Z, sua autenticidade e sua capacidade de transformar a dor em arte. É o legado definitivo de Olivia Rodrigo, a faixa que a eternizou no panteão da música pop e que continua a emocionar e a ressoar com cada novo ouvinte. Mais do que uma música, é um pedaço da história da cultura pop moderna.

A jornada de Olivia Rodrigo no Spotify é um testemunho da força da autenticidade e da capacidade de uma artista de se conectar profundamente com sua audiência. De baladas de partir o coração a hinos de empoderamento, ela não apenas marcou presença, mas redefiniu o cenário pop, provando que a vulnerabilidade e a emoção genuína são a moeda mais valiosa na era digital. Suas músicas não são apenas ouvidas; elas são vividas, sentidas e compartilhadas, criando uma tapeçaria emocional que une milhões de fãs ao redor do mundo.

O legado de Olivia Rodrigo é claro: ela é a voz de uma geração, e sua música continuará a ecoar por muito tempo. E você, qual dessas faixas te marcou mais? Qual delas te fez chorar, gritar ou sentir que finalmente alguém entendia o que você passava? O debate está aberto!