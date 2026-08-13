Lúcio Mauro Filho surpreende ao revelar tumor que manteve em segredo

O ator Lúcio Mauro Filho chamou atenção ao revelar que recebeu o diagnóstico de câncer no intestino, e que a descoberta da doença foi feita durante um check-up após um tratamento após a Covid-19.

Durante participação no programa Alt Tabet, do Canal UOL, ele revela que concluiu os tratamentos, e que até agora nunca tinha discutido o assunto publicamente. "Eu tive uma Covid que foi meio pesadinha e, por causa dela, eu tive um pânico. Quando terminou esse tratamento pós-Covid, tinha que fazer um check-up pra ver se tudo melhorou", disse.

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"Quando eu faço esse check-up, cara, aí descobri um câncer no intestino. Eu nunca contei isso pra ninguém. Ninguém sabe", confessou Lúcio Mauro Filho. O ator também contou que, depois de resolver o quadro de câncer, enfrentou a morte da mãe, que, segundo ele, teve um câncer agressivo e morreu em uma semana.

"Quando eu tô com tudo resolvido do câncer, mamãe morre de câncer, um câncer agressivo, em sete dias. Calhou da mamãe morrer nos meus braços. E o que me salvou foi esse olhar de felicidade", relembrou o artista. Lúcio afirmou que o "olhar feliz" para a vida o ajudou a atravessar uma sequência de perdas na pandemia e a lidar com o impacto emocional do diagnóstico.

O texto Lúcio Mauro Filho surpreende ao revelar tumor gravíssimo que manteve em segredo: Ninguém sabe foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.





