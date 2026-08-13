Asfixia Social, Devotos e No Rest anunciam série de shows pelo país

Três diferentes gerações da música independente brasileira estarão juntas nos palcos em agosto. As bandas Asfixia Social, de São Paulo, Devotos, de Pernambuco, e No Rest, do Rio Grande do Sul, anunciaram uma turnê conjunta por Paraná e São Paulo entre os dias 13 e 16 de agosto.

A série terá quatro apresentações e conecta grupos que construíram suas trajetórias dentro do punk, hardcore e de diferentes vertentes da música underground brasileira. O roteiro passa por Curitiba, São Paulo, Sorocaba e Campinas e contará ainda com convidados diferentes em cada cidade.

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Além do encontro entre as três bandas, a turnê aproxima cenas independentes de diferentes regiões do país, reunindo artistas de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e grupos locais das cidades que recebem os shows.

Turnê começa em Curitiba e segue para São Paulo

A primeira apresentação acontece nesta quinta-feira, 13 de agosto, no Basement Cultural, em Curitiba. O palco recebe No Rest, Asfixia Social e Devotos, dando início aos quatro dias consecutivos de apresentações.

Na sexta-feira (14), a turnê segue para a capital paulista. O encontro acontece no Red Star Studios e ganha o reforço da banda Degeneração, que se apresenta ao lado do trio principal da excursão.

A passagem por São Paulo reforça a conexão do projeto com a cena independente da cidade, onde o Asfixia Social desenvolveu parte importante de sua trajetória e consolidou sua mistura de diferentes vertentes musicais.

Replicantes entram na programação em Sorocaba

No sábado (15), a programação chega ao Asteroid Bar, em Sorocaba, com outro encontro de gerações do punk brasileiro. Desta vez, Asfixia Social e Devotos dividem o palco com os gaúchos do Replicantes.

Formado em Porto Alegre na década de 1980, o Replicantes integra a história do punk nacional e amplia o caráter histórico da apresentação, colocando no mesmo palco artistas surgidos em diferentes momentos da cena independente brasileira.

O encontro também evidencia a circulação do punk e do hardcore para além dos grandes centros, aproximando bandas com décadas de estrada de públicos formados por diferentes gerações.

Campinas recebe último show da turnê

O encerramento acontece no domingo (16), no Blacaman, em Campinas, com a programação mais extensa da turnê.

Além de Devotos, Asfixia Social e No Rest, a noite terá os pernambucanos da Zepelim e o Sopro do Cão e as bandas campineiras Bong Brigade e Killah.

A formação transforma a última apresentação em uma espécie de encontro entre diferentes núcleos do underground brasileiro, combinando artistas veteranos e grupos ligados às cenas locais.

Asfixia Social mistura punk, ska, rap e música brasileira

Formado em São Paulo, o Asfixia Social desenvolveu uma identidade musical baseada na combinação de punk rock, ska, rap, hardcore e elementos da música regional brasileira.

O grupo chega à turnê após o lançamento do álbum Mess Bigger e leva aos palcos um repertório marcado por crítica social e pela combinação de diferentes linguagens musicais.

A atual fase também foi registrada no DVD Ao Vivo em Berlim. Depois da sequência brasileira de apresentações, a agenda internacional volta ao radar do quinteto: em outubro, o Asfixia Social segue para sua quinta turnê pela Europa.

Devotos carrega mais de três décadas de punk pernambucano

O Devotos representa uma das trajetórias mais longevas da programação. Surgido no Alto José do Pinho, no Recife, o grupo nasceu originalmente com o nome Devotos do Ódio e tornou-se uma referência do punk hardcore produzido no Nordeste.

Com mais de três décadas de atividade, o trio desenvolveu uma obra que combina a intensidade do hardcore com letras de consciência social e elementos relacionados à realidade cultural nordestina.

A permanência do grupo na estrada também ajudou a projetar nacionalmente a cena independente desenvolvida no Alto José do Pinho, região que se tornou um importante polo da música alternativa pernambucana.

No Rest leva trajetória iniciada em 1989

A conexão com o Sul do país fica por conta do No Rest. Fundada em 1989, em Porto Alegre, a banda desenvolveu uma sonoridade que combina elementos de crust, punk e metal.

Com os vocais de Aline Rodrigues, o grupo também construiu sua identidade em torno de letras e posicionamentos ligados a questões sociais, feministas e antifascistas, mantendo presença na cena underground brasileira e internacional.

Ao lado de Asfixia Social e Devotos, o No Rest completa uma formação que atravessa diferentes regiões, períodos e vertentes do punk nacional.

Confira a agenda completa da turnê

13 de agosto Curitiba (PR)

Basement Cultural

Asfixia Social, Devotos e No Rest

14 de agosto São Paulo (SP)

Red Star Studios

Asfixia Social, Devotos, No Rest e Degeneração

15 de agosto Sorocaba (SP)

Asteroid Bar

Asfixia Social, Devotos e Replicantes

16 de agosto Campinas (SP)

Blacaman

Devotos, Asfixia Social, No Rest, Zepelim e o Sopro do Cão, Bong Brigade e Killah

Com quatro cidades em quatro dias, a turnê transforma o mês de agosto em um ponto de encontro entre diferentes capítulos da história do punk e do hardcore brasileiro, reunindo bandas veteranas, representantes de cenas regionais e novos públicos em torno da música independente.