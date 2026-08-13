Sem drama e com leveza, VINI POP canta sobre memórias inesquecíveis no novo single "GRAVATA" - (crédito: TMJBrazil)

O cantor e compositor VINI POP acaba de lançar GRAVATA, novo single pela FA1CON Records. A faixa transforma memórias deixadas por um relacionamento passado em uma produção dançante, marcada por groove, sintetizadores e referências do pop dos anos 1980.

Em vez de recorrer à melancolia, a música observa de maneira mais leve aqueles pequenos detalhes que permanecem depois que uma relação termina. Conversas, datas e lugares podem desaparecer com o tempo, mas determinados objetos, cheiros ou imagens continuam capazes de trazer lembranças de volta.

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No caso de GRAVATA, o acessório que dá nome à composição funciona como símbolo de tudo aquilo que o tempo não conseguiu apagar.

Essa faixa fala sobre memórias que pensávamos que haviam sido esquecidas. Quando perdemos o contato com alguém, a gente vai perdendo lembranças de conversas, lugares, momentos, mas sempre existe um detalhe que insiste em ficar. Na música, esse detalhe é representado por uma gravata, explica VINI POP.

Composição levou VINI POP a outra forma de escrever

O processo criativo também representou uma mudança para o artista. Acostumado a escrever a partir de vivências diretas e questões mais internas, VINI buscou uma abordagem diferente para desenvolver a narrativa de GRAVATA.

A composição foi desenvolvida em parceria com o artista e compositor NVNES, que colaborou na construção da letra e da melodia.

Apesar de olhar para um relacionamento encerrado, a música evita transformar a lembrança em um drama. A proposta é reconhecer que determinados vestígios simplesmente permanecem como parte da própria história.

GRAVATA fala sobre o assunto de um jeito leve, sem deixar um grande drama também, mostrando que algumas marcas e memórias simplesmente fazem parte da nossa história, afirma o cantor.

Michael Jackson inspira groove do novo single

Musicalmente, GRAVATA ajuda a revelar a identidade sonora que VINI POP pretende aprofundar em seu próximo álbum. A produção combina uma atmosfera nostálgica com elementos contemporâneos e coloca o groove no centro dos arranjos.

Sintetizadores e uma linha de baixo marcada reforçam a influência dos anos 1980. Entre as principais referências aparece Michael Jackson, cuja relação com ritmo, performance e produção pop contribuiu para orientar a construção da faixa.

Acho que ela traduz muito bem a identidade sonora que estou construindo para o próximo álbum, afirma VINI.

A combinação entre referências clássicas e linguagem contemporânea também posiciona o single como um dos trabalhos responsáveis por definir a estética da nova fase do artista.

GRAVATA antecipa próximo álbum

O lançamento sucede VENTO e E SE VIVER FOR ISSO e passa a integrar o repertório do futuro álbum de VINI POP.

Enquanto trabalhos anteriores se concentravam principalmente em reflexões internas e questões relacionadas à própria vida, o novo single amplia esse universo ao voltar o olhar para as relações humanas e para aquilo que permanece depois delas.

Acho que nesse álbum estou aprendendo a trabalhar duas coisas muito fundamentais, mesmo que elas não se completem em todos os sentidos: a mensagem e o conceito. Essa nova música amplia a narrativa ao falar sobre memória, tempo e as marcas que as pessoas deixam na gente, explica.

Essa ampliação temática transforma GRAVATA em uma peça importante para compreender o direcionamento artístico do próximo disco, tanto em sua sonoridade quanto no campo visual.

Videoclipe mistura alfaiataria e ambiente urbano

GRAVATA também ganhou um videoclipe dirigido pelo próprio VINI POP em parceria com Rafael Fernandes e Alan Toret.

O audiovisual utiliza o acessório do título como elemento central e combina referências de alfaiataria com cenas urbanas. A intenção é traduzir visualmente a atmosfera nostálgica presente na produção musical e reforçar a identidade desta nova era.

O clipe, como sempre, é uma das minhas partes preferidas. Pode esperar que vai ter muita gravata na música. Chega a ser irônico. Quis deixar o clipe nostálgico, com referências que combinam com a canção, conta.

Gravata virou elemento da identidade do artista

O acessório não surgiu apenas para acompanhar o lançamento. Segundo VINI POP, a gravata já faz parte de sua identidade visual há aproximadamente um ano e acabou ganhando ainda mais destaque em um momento no qual a peça voltou a aparecer com força na cultura pop e na moda.

O artista cita nomes como Harry Styles e Jão ao observar o recente crescimento da presença do acessório entre artistas de sua geração.

Estou usando gravata como elemento da minha identidade há quase 1 ano. É engraçado pensar que foi, inclusive, antes desse boom gigante do ressurgimento de gravata na nossa geração, afirma.

Ao transformar esse elemento visual em título, símbolo afetivo e parte central do videoclipe, VINI POP conecta imagem e música em um mesmo conceito. GRAVATA funciona, assim, como uma prévia de um álbum que pretende ampliar tanto sua sonoridade quanto a forma como o artista constrói suas narrativas.

Confira: