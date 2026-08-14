Anahí Rodrighero comenta possível encontro com Gilberto Barros em reality e afirma que não vai se calar - (crédito: TMJBrazil)

Cotada para integrar o elenco de A Fazenda 18, da Record, a influenciadora e empresária Anahí Rodrighero já revelou com quem poderia protagonizar um dos primeiros embates da temporada caso seja confirmada no reality.

Ex-participante de A Grande Conquista, ela citou Gilberto Barros, outro nome especulado para o programa, ao falar sobre como reagiria diante de participantes com opiniões diferentes das suas.

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A declaração aconteceu durante uma entrevista ao Central Splash, do UOL. Questionada sobre sua postura dentro de um confinamento marcado pela convivência entre personalidades e posicionamentos distintos, Anahí afirmou que dificilmente permaneceria em silêncio diante de uma opinião com a qual discordasse.

Se, por exemplo, o Gilberto Barros, que está cotado também, ele já teve opiniões muito polêmicas e, assim, se ele falar um A, eu vou falar B, C e D, declarou.

Anahí Rodrighero cita Gilberto Barros

Ao explicar por que acredita que poderia entrar em conflito com o apresentador, Anahí classificou algumas posições atribuídas a Gilberto Barros como antigas e afirmou que não evitaria uma discussão caso situações desse tipo surgissem durante o confinamento.

O Gilberto Barros é uma pessoa que eu já vi que tem opiniões bem retrógradas, antigas e às vezes preconceituosas. Então, eu não ficaria calada numa situação como essa. Jamais vou me calar, afirmou a influenciadora.

As declarações antecipam uma possível dinâmica entre dois nomes que, até o momento, aparecem apenas entre os especulados para A Fazenda 18. A Record ainda não confirmou oficialmente a participação de Anahí ou de Gilberto Barros na nova temporada.

Influenciadora diz que não foge de embates

Apesar de afirmar que está preparada para defender suas opiniões, Anahí ressaltou que não pretende transformar eventuais conflitos em agressões ou provocações físicas. Para ela, o confronto deve acontecer principalmente por meio da conversa e da argumentação.

A empresária citou comportamentos comuns em realities, como cuspir ou jogar água em adversários, para explicar quais limites não pretende ultrapassar caso participe novamente de um programa de confinamento.

São coisas que jamais aconteceriam comigo, mas vou para o embate, não tenho medo. Sou da conversa, do argumento, não me calo de jeito nenhum. Sou teimosa, briguenta, mas não violenta, explicou.

Anahí também reconheceu que sua personalidade impulsiva pode tornar imprevisível sua atuação em um reality. Não sei se confio em mim em um reality (risos), sou impulsiva e não fico em cima do muro nunca, acrescentou.

Passagem por A Grande Conquista

Anahí Rodrighero já conhece a dinâmica dos realities da Record. Ela ganhou projeção nacional ao participar da segunda temporada de A Grande Conquista, experiência que colocou sua personalidade e posicionamentos diante das câmeras durante o confinamento.

Agora, seu nome volta a circular nas listas de possíveis participantes de A Fazenda 18. Uma eventual escalação representaria o retorno da influenciadora aos realities da emissora e poderia aproveitar justamente uma característica que ela demonstrou em sua primeira experiência: a disposição para defender suas opiniões.

Anahí, no entanto, afirma que ainda não recebeu um convite para participar da nova temporada. Dessa forma, sua presença permanece no campo das especulações.

A Fazenda 18 ainda tem elenco cercado por rumores

Como acontece tradicionalmente antes da estreia de A Fazenda, diferentes nomes do entretenimento, da televisão, da música e das redes sociais começam a aparecer entre os possíveis participantes antes da divulgação oficial do elenco.

Anahí Rodrighero e Gilberto Barros fazem parte dessa lista de especulações. Por enquanto, portanto, não existe garantia de que o encontro imaginado pela influenciadora realmente acontecerá dentro do programa.

Caso os dois sejam confirmados, porém, Anahí já deixou claro que divergências de opinião não deverão passar despercebidas. Para a ex-participante de A Grande Conquista, entrar em um novo reality significaria assumir seus posicionamentos sem recorrer à violência, mas também sem evitar o confronto quando considerar necessário.