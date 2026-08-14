Polyvox estreia caixa amplificada com até 12 horas de autonomia

A Polyvox amplia seu portfólio de equipamentos de áudio com a chegada da XC-815T PRO, nova caixa amplificada desenvolvida como evolução da XC-715T. O lançamento aumenta a potência de 700W para 800W RMS e incorpora mudanças sugeridas pelos próprios consumidores, entre elas um painel traseiro mais completo para concentrar os principais controles do equipamento.

A proposta foi preservar características como mobilidade e conectividade, mas facilitar a utilização em situações que exigem ajustes frequentes de áudio. A mudança beneficia principalmente usuários que conectam microfones e instrumentos musicais e precisam controlar diferentes parâmetros durante festas, apresentações ou outras atividades.

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Segundo Luiz Kencis, CEO da Polyvox, o desenvolvimento do novo modelo partiu justamente das demandas observadas entre usuários da geração anterior.

"A XC-815T PRO nasceu como uma evolução da XC-715T. Além de aumentarmos a potência de 700W para 800W RMS, desenvolvemos um painel traseiro muito mais completo, atendendo a uma demanda recorrente dos consumidores. Agora, todos os controles necessários estão reunidos em um único lugar, o que torna os ajustes mais simples e intuitivos em diferentes situações de uso, principalmente quando há microfones ou instrumentos musicais conectados"

XC-815T PRO aumenta potência para 800W RMS

Uma das principais mudanças em relação à XC-715T está na potência. A nova XC-815T PRO entrega 800W RMS, contra 700W RMS da antecessora, mantendo a proposta de uma caixa amplificada que pode ser utilizada em diferentes ambientes e situações.

O conjunto sonoro utiliza woofer de 15 polegadas e tweeter de 1 polegada. O equipamento também incorpora tecnologia TWS (True Wireless Stereo), que permite parear duas unidades compatíveis sem a necessidade de conexão física entre elas.

A conectividade inclui entrada para microfone, entrada auxiliar (AUX), USB e rádio FM, além de display em LED. O conjunto permite utilizar a caixa tanto para reprodução de músicas quanto em situações envolvendo voz e instrumentos.

Novo painel concentra os controles de áudio

O painel traseiro redesenhado é uma das principais novidades da XC-815T PRO. A Polyvox concentrou em uma única interface os controles utilizados para configurar diferentes aspectos da reprodução sonora.

O usuário encontra ajustes de volume, graves, agudos, eco e microfones, além de outras funções relacionadas à operação do equipamento. A organização procura reduzir a necessidade de alternar entre diferentes comandos durante a utilização.

A mudança ganha importância principalmente em situações nas quais a caixa funciona como parte de uma pequena estrutura de apresentação, com microfones ou instrumentos conectados. Nessas circunstâncias, acesso rápido aos controles pode simplificar ajustes realizados durante o próprio uso.

Aplicativo permite controlar a caixa pelo celular

Além dos comandos físicos, a XC-815T PRO pode ser controlada pelo aplicativo POLYVOX ControlOne. Pelo smartphone, é possível alterar configurações como volume, graves, agudos, eco e nível dos microfones.

A integração permite realizar ajustes sem a necessidade de permanecer próximo ao painel traseiro, ampliando as possibilidades de controle em festas, eventos e apresentações.

O modelo conta ainda com Mic Priority, recurso de prioridade do microfone que pode ser utilizado quando a voz precisa ganhar destaque sobre o áudio reproduzido. Presets de equalização também estão disponíveis para adaptar a resposta sonora a diferentes conteúdos e situações.

A experiência pode ser complementada pelos efeitos de iluminação integrados, adicionando um componente visual à reprodução musical.

Bateria e alça retrátil facilitam o transporte

Mesmo com o aumento de potência, a mobilidade continua entre as propostas da nova caixa amplificada. A XC-815T PRO possui alça retrátil para transporte, permitindo deslocar o equipamento entre diferentes ambientes com maior praticidade.

A alimentação é bivolt automática, de 100 a 240V AC, reduzindo a preocupação com a tensão elétrica disponível no local de utilização.

600 mAh. Segundo as especificações divulgadas pela fabricante, o tempo médio necessário para recarga fica entre três e quatro horas. Kencis explica:

"Além da potência e da autonomia, queríamos tornar a experiência de uso muito mais prática. Hoje o consumidor espera conectar seus equipamentos e fazer todos os ajustes de forma simples e rápida. Com o novo painel e o aplicativo, conseguimos entregar exatamente essa evolução em relação ao modelo anterior"

Polyvox amplia portfólio de equipamentos de áudio

A chegada da XC-815T PRO integra a estratégia da Polyvox de ampliar sua presença no segmento de equipamentos voltados para áudio e entretenimento. A empresa mantém atualmente produtos destinados a diferentes formas de consumo musical e perfis de usuários.

Além das caixas amplificadas, o catálogo da marca inclui toca-discos, torres de som, fones de ouvido e caixas acústicas, entre outros equipamentos.

No caso da XC-815T PRO, a estratégia foi partir de um produto já existente e utilizar o retorno dos consumidores para orientar as mudanças. Mais potência, novos controles físicos e gerenciamento pelo celular procuram responder a um comportamento cada vez mais comum no segmento: equipamentos de áudio que precisam combinar desempenho, conectividade e facilidade de operação.

Com 800W RMS, TWS, bateria integrada e controle pelo aplicativo, a nova caixa chega ao portfólio como uma alternativa mais completa à XC-715T e reforça a aposta da Polyvox em produtos capazes de atender desde o entretenimento doméstico até situações que envolvem microfones, instrumentos e pequenas apresentações.