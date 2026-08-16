Atriz que protagonizou novela morreu após sofrer uma queda

Atriz que protagonizou novela mais assistida da história da Record morreu após sofrer uma queda - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Márcia Maria, que ficou conhecida por viver Guida, a protagonista da versão original de As Pupilas do Senhor Reitor (1970), novela produzida pela Record, é lembrada até hoje por ter sido uma das maiores artistas da sua geração.

A falecida atriz, que iniciou sua carreira como garota-propaganda na emissora paulista em 1964, estreou no no seguinte como atriz na novela Ceará Contra 007 (1965). Cinco anos depois, ela alcançou seu grande sucesso, em As Pupilas do Senhor Reitor, adaptação de Lauro César Muniz, exibida entre março de 1970 e março de 1971.

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A novela, que é uma adaptação do romance homônimo do português Júlio Dinis (1839-1871), publicado em 1867, foi protagonizada por Márcia Maria e Agnaldo Rayol, tendo sido produzida com um orçamento de um milhão de cruzeiros novos.

O sucesso de As Pupilas do Senhor Reitor foi gigantesco, com 20,0 pontos de média geral na Grande São Paulo. A marca, inclusive, nunca foi superada na história da dramaturgia da Record até hoje. Além disto, o folhetim também alcançou a maior média em um capítulo: 35 pontos, marcados no capítulo dia 17 de junho de 1970, de acordo com dados divulgados pelo Kantar Ibope.

Márcia Maria, inclusive, emplacou outros trabalhos na própria Record, posteriormente na extinta Rede Tupi, além da Globo, Band e SBT, onde emplacou seu último trabalho, em Amor e Ódio (2002).

Morte

A atriz morreu aos 67 anos na tarde do dia 8 de fevereiro de 2012, em seu apartamento no bairro da Vila Prudente, em São Paulo. A atriz teve uma forte hemorragia depois de sofrer uma queda, causada por um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Em seus últimos anos, ela dava aulas de artes dramáticas em comunidades carente em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

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