Carol Braga, Carol Tauber e 2Metro se apresentam no evento Impacto Jovem em Salvador

Carol Braga, Carol Tauber e 2Metro estão entre as atrações do Impacto Jovem 2026, encontro que será realizado em Salvador no dia 29 de agosto, a partir das 16h. Com entrada gratuita, o evento reúne música, pregação, oração e atividades direcionadas à juventude cristã.

Promovido pela Igreja Batista Avivamento Mundial, sob a liderança do bispo Bruno Leonardo, o Impacto Jovem acontece no Shopping da Gente, localizado na Avenida ACM, em frente à estação Detran do metrô.

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Além de Carol Braga, Carol Tauber e 2Metro, a programação contará com as participações de Samuel Dias e Lucas Motta. Ao longo da tarde, o público acompanhará apresentações musicais, ministrações, testemunhos e momentos dedicados à oração e à reflexão.

Evento busca reunir jovens de diferentes regiões de Salvador

Inspirado na passagem bíblica de Romanos 12:2, o Impacto Jovem foi criado com a proposta de reunir jovens de diferentes regiões de Salvador em torno de atividades relacionadas à fé cristã.

A programação procura combinar entretenimento, espiritualidade e convivência. Além das apresentações e atividades religiosas, a iniciativa pretende estimular a criação de novas amizades e a troca de experiências entre os participantes.

Segundo a organização, a proposta é oferecer uma programação especialmente direcionada ao público jovem, criando espaços de adoração, comunhão e integração durante toda a tarde.

A expectativa é reunir centenas de participantes no Shopping da Gente. A localização próxima à estação Detran do metrô também facilita o acesso de jovens vindos de diferentes pontos da capital baiana.

Música integra programação do Impacto Jovem

A música terá espaço importante durante o encontro. Carol Braga, Carol Tauber, Samuel Dias, Lucas Motta e 2Metro integram a programação anunciada para esta edição.

As apresentações serão intercaladas com momentos de oração, ministrações e compartilhamento de testemunhos, criando uma programação que combina diferentes formas de expressão da fé.

A iniciativa também busca utilizar a linguagem musical como uma maneira de estabelecer uma conexão direta com a juventude, aproximando o ambiente religioso das referências e experiências desse público.

Comunhão e acolhimento estão entre as propostas

Para Lucas Motta, líder da mocidade da Igreja Batista Avivamento Mundial e um dos participantes da programação, o Impacto Jovem pretende criar um ambiente no qual os jovens possam fortalecer a fé e, ao mesmo tempo, ampliar seus vínculos com outras pessoas.

O Impacto Jovem nasceu com o propósito de reunir a juventude em um ambiente de comunhão, alegria e presença de Deus. Queremos que cada jovem se sinta acolhido, faça novas amizades, fortaleça sua fé e viva uma experiência que possa transformar sua caminhada. Estamos preparando tudo com muito carinho para que seja uma tarde inesquecível, afirma Lucas Motta.

A declaração sintetiza uma das principais características do encontro: utilizar uma programação coletiva para aproximar jovens que compartilham interesses relacionados à fé, mas que podem ter diferentes histórias e experiências dentro da comunidade cristã.

Impacto Jovem terá entrada gratuita

A participação no Impacto Jovem 2026 será gratuita. A programação começa às 16h do dia 29 de agosto e será realizada no Shopping da Gente, na Avenida ACM.

Com música, oração, pregação, testemunhos e atividades de integração, o encontro pretende transformar a tarde em um espaço dedicado à convivência e à expressão da fé entre os jovens participantes.

Serviço Impacto Jovem 2026

Evento: Impacto Jovem 2026

Data: 29 de agosto

Horário: 16h

Local: Shopping da Gente, Avenida ACM, em frente à estação Detran do metrô, Salvador

Participações: Carol Braga, Carol Tauber, Samuel Dias, Lucas Motta e 2Metro

Realização: Igreja Batista Avivamento Mundial