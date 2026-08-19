HEVO84 costura duas décadas de Emo com Beto (Replace), Julies, Aléxia e Yas em nova session - (crédito: TMJBrazil)

Duas décadas depois de surgir em meio à expansão do Emo brasileiro, a HEVO84 revisita a própria história e o repertório que ajudou a formar sua geração em EMO VIVE Nostalgia. Já disponível no YouTube, a session reúne sete faixas e participações de Beto, vocalista da Replace, Julies, Aléxia e Yas.

O projeto combina sucessos da banda, músicas de sua fase atual e medleys dedicados a nomes como NX Zero, Fresno, Restart, Forfun, Maneva, Pitty, Evanescence, Replace e Charlie Brown Jr. Mais do que reproduzir os anos 2000, o audiovisual observa como as canções daquele período continuam circulando e encontrando novos públicos.

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No repertório, faixas como Passos Escuros, Minha Vida É Você, A Vida É Minha e Oxigênio aparecem ao lado de clássicos de outros artistas. A abertura é feita por Libertação, composição recente que representa o momento vivido pela HEVO84 após a retomada de suas atividades.

Do hiato à Libertação

Composta por Renne Fernandes e Eduardo Ventura e produzida pelo vocalista da banda, Libertação nasceu a partir das experiências atravessadas por Renne durante o período em que a HEVO84 esteve longe dos palcos.

A letra parte de sentimentos como abandono, solidão e frustração, mas transforma essas experiências em uma reflexão sobre rompimento, autonomia e recomeço.

Libertação fala sobre uma fase muito difícil que passei durante o hiato da banda. Amigos se afastaram e veio a solidão de não estar fazendo aquilo que mais amo. Hoje não me sinto mais triste por ter sido apunhalado e abandonado naquele momento. Abri meus olhos e percebi que aquilo também foi libertação, afirma Renne Fernandes.

Ao abrir a session com uma música recente, a banda estabelece uma ponte entre memória e continuidade. A nostalgia aparece como parte de uma trajetória ainda em movimento, e não como uma tentativa de retornar integralmente ao passado.

Convidados ampliam o mapa afetivo da session

Cada participação foi associada a um recorte específico do repertório. Yas integra o medley inspirado em músicas que atravessaram a era de Malhação, produção diretamente ligada à história da HEVO84.

Em 2009, Passos Escuros entrou para a trilha sonora da novela e ajudou a projetar nacionalmente o grupo. A faixa se tornou uma das músicas mais reconhecidas de seu catálogo e permanece como um ponto de conexão com o público daquele período.

Aléxia conduz o momento de maior peso vocal da apresentação, interpretando músicas de Evanescence e Pitty. , em uma homenagem a Chorão.

Escolhemos pessoas que realmente tinham ligação com cada parte do repertório. A Yas combinou demais com o medley de sucessos de Malhação. O Julies tem tudo a ver com o encontro entre Rock e Reggae; a Aléxia trouxe a potência necessária para as músicas do Evanescence e da Pitty; e o Beto veio representar a Replace e cantar conosco uma homenagem ao Chorão. , explica Renne.

Julies retoma parceria construída com a banda

Julies participa do trecho que aproxima Rock, Emo e Reggae. O encontro dá continuidade à parceria iniciada oficialmente em Olha Pra Mim, faixa lançada em conjunto pelo cantor e pela HEVO84 em 2024.

Batizada de Reggaemo, a colaboração uniu a intensidade emocional do Emo à cadência do Reggae. O lançamento foi construído a partir dos 15 anos de amizade entre Julies e Renne Fernandes e ganhou espaço em veículos como Rolling Stone Brasil, Terra, Cultura UOL, UOL Toca e TMDQA!.

Em EMO VIVE Nostalgia, os artistas voltam a dividir os vocais em um medley que recupera essa aproximação musical sem deslocar o foco da atual fase da HEVO84.

Imaginário dos anos 2000 orienta o audiovisual

Gravada no Quintal Bar, a session posiciona o público ao redor dos músicos, criando uma apresentação de caráter coletivo e reduzindo a separação convencional entre palco e plateia.

A ambientação utiliza copos vermelhos e referências às festas de filmes adolescentes como American Pie. A escolha visual recupera elementos associados à cultura jovem dos anos 2000 e ajuda a situar o período retratado pelo repertório.

A direção é assinada por Lucas Ferreira, que já trabalhou com nomes como Maneva, Konai, Tati Zaqui, Pelé MilFlows e Deko. A produção do audiovisual ficou a cargo de Pedro Damião.

Retomada da HEVO84 começou em 2022

A HEVO84 anunciou oficialmente seu retorno aos palcos em 2022, depois de um hiato de oito anos. A partir daquele momento, a banda retomou a agenda de apresentações e iniciou a reconstrução de sua discografia.

Em 2024, o grupo lançou Livre, álbum de nove faixas que encerrou um intervalo de mais de uma década sem um novo trabalho de estúdio. EMO VIVE Nostalgia surge como continuidade desse processo ao colocar lado a lado músicas históricas, composições recentes e influências que ajudaram a construir a identidade do quarteto.

O repertório da session será incorporado aos próximos shows da HEVO84 pelo Brasil. A banda também planeja realizar, em outubro, uma turnê pela Europa, com passagens previstas por Inglaterra, França, Espanha, Portugal e Irlanda.

Atualmente, a HEVO84 é formada por Renne Fernandes na voz e no piano, Eric Malfini na guitarra, Arthur na bateria e Daniel San no baixo. Com EMO VIVE Nostalgia, o grupo celebra os laços construídos ao longo de duas décadas enquanto mantém sua trajetória voltada aos próximos capítulos.

Confira: