Dimas lança o single Cinema Tropical com referências sonoras ao Kid Abelha

O cantor e compositor DIMAS apresenta ao público seu novo single, cinema tropical. Inspirada pelo universo do pop brasileiro dos anos 1980 e, especialmente, pela sonoridade do Kid Abelha, a faixa já está disponível nas plataformas digitais e inaugura oficialmente os trabalhos de baby blue, futuro álbum de estúdio do artista.

Com uma abordagem marcada por imagens urbanas e memórias afetivas, a composição transforma uma experiência amorosa vivida em São Paulo em uma narrativa sobre intensidade, desejo e a natureza passageira dos relacionamentos contemporâneos.

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A música parte de lembranças de parques, mudanças de temperatura, encontros e conversas que, para DIMAS, adquiriram características de cenas cinematográficas. O resultado é uma faixa que utiliza a capital paulista como cenário para reconstruir um romance curto e intenso que terminou de maneira inesperada.

Romance de três meses deu origem à composição

A primeira ideia de cinema tropical começou a surgir ainda em 2023, durante o período em que DIMAS gravava Minha Vitrola Toca Rita. A composição, porém, ganhou sua forma definitiva depois de uma experiência amorosa recente.

Segundo o artista, o relacionamento durou aproximadamente três meses e avançou rapidamente em intensidade até ser interrompido pela presença de uma história amorosa anterior da outra pessoa. A experiência acabou oferecendo o ponto de partida emocional para concluir a letra.

Essa é uma faixa inspirada nos moldes do Kid Abelha dos anos 80, que narra minha visão cinemática e sonhadora de ver o romance. Além de também trazer à tona a essência fugaz e efêmera das experiências que vivi enquanto pessoa LGBTQ+, um senso de capturar minha última experiência amorosa que foi cercada por visitas aos parques de São Paulo, noites frias e quentes, e diálogos dignos de cinema, explica DIMAS.

O cantor conta que a desilusão acabou transformando uma ideia que permanecia em desenvolvimento em uma composição autobiográfica. A letra só se desenvolveu por completo em memória recente quando passei por uma desilusão amorosa tremenda: um amor de 3 meses que ia na velocidade de um foguete em termos de intensidade, que colidiu com um amor do passado do outro, revela.

Kid Abelha, Tom Jobim e bossa nova orientam a sonoridade

Musicalmente, cinema tropical procura construir uma ponte entre a elegância da bossa nova e elementos característicos do pop brasileiro do final dos anos 1980. Os arranjos de saxofone ocupam posição importante nessa combinação e ajudam a estabelecer a atmosfera nostálgica imaginada para a faixa.

O trabalho foi desenvolvido por DIMAS ao lado de Lucas Marmitt, buscando referências que vão de Tom Jobim ao Kid Abelha e incorporando ainda elementos melódicos associados ao brega e ao forró.

Eu e o Lucas bebemos tanto da bossa nova de Tom Jobim quanto do pop oitentista do Kid Abelha para trazer os saxofones com até eu diria uma ginga que remete ao brega/forró em seu universo melódico. Queríamos que soasse como uma fidedigna canção brasileira do fim dos anos 80, explica o artista.

cinema tropical abre caminho para o álbum baby blue

Além de funcionar como um lançamento independente, cinema tropical apresenta o primeiro capítulo de baby blue, próximo álbum de estúdio de DIMAS. O projeto representará uma mudança importante em sua trajetória ao aprofundar sua aproximação com a música popular brasileira.

Iniciei os trabalhos de baby blue, que marca minha transição definitiva para a MPB, uma vontade muito antiga. Escolhemos essa pois é a faixa mais grudenta de todo o repertório, é uma transição confortável e não tão assustadora para quem me acompanha, afirma o compositor.

O álbum manterá as colaborações com Jards e Lucas Marmitt e terá Victor Kroner como principal produtor. O profissional possui trabalhos relacionados a artistas como Julia Mestre, Francisca Barreto e Nina Maia.

DIMAS também pretende ampliar o número de colaboradores no projeto, reunindo diferentes instrumentistas e produtores. baby blue contará ainda com o primeiro feat de sua carreira.

Para o cantor, o novo trabalho representa uma etapa de maior liberdade para explorar sua relação com a música brasileira. Muito animado para esse lançamento. Marca uma nova fase de mais autenticidade e trânsito para mostrar meu potencial dentro da música popular brasileira, celebra. Sobre a importância particular de cinema tropical, resume: É minha ode ao Kid Abelha.

Videoclipe foi gravado no local do último encontro

cinema tropical também ganhou um videoclipe dirigido por Pedro Campana. Mantendo o caráter autobiográfico de seu trabalho, DIMAS decidiu retornar ao cenário exato de seu último encontro com a pessoa que inspirou parte da composição.

A gravação reproduziu elementos daquele momento, incluindo o vinho e o horário próximo ao pôr do sol. São Paulo permanece como pano de fundo e personagem da narrativa, dando continuidade à relação do artista com a cidade em seus trabalhos audiovisuais.

Gravamos no exato local do meu último encontro com o amor perdido, bebendo o mesmo vinho e no mesmo horário, perto do pôr do sol. A ideia é ser uma mensagem direta e continuar minha trajetória autobiográfica, além de sempre priorizar São Paulo como meu pano de fundo, explica.

A proposta do vídeo é transportar para as imagens a mesma mistura de nostalgia, romance e dramaticidade presente na música. Para DIMAS, o resultado se aproxima da cena que imaginou enquanto escrevia a composição.

Creio que reproduz de forma sinestésica o que imaginei quando escrevi: a intensidade de um roteiro de cinema brasileiro vivida em um romance rápido, intenso, trágico e dançante, conclui o artista.

Assista o clipe: