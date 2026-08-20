Edu Plik lança o single 'A Noite é Nossa' e consolida transição para carreira solo na música brasileira - (crédito: TMJBrazil)

A cena musical brasileira ganha um novo protagonista, mas com uma história que poucos artistas podem contar. Após duas décadas tecendo harmonias e ritmos na retaguarda de nomes consagrados, Edu Plik emerge das sombras para o centro do palco, consolidando sua identidade autoral.

Sua mais recente aposta, o single A Noite é Nossa não é apenas um lançamento; é a coroação de uma jornada, um manifesto sonoro que ressoa com a maturidade de quem viveu a música em cada acorde e silêncio.

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Do Silêncio dos Backstages ao Brilho dos Holofotes

Quem acompanha a música nacional, mesmo que discretamente, já se beneficiou do talento de Edu Plik. Guitarrista e violonista de mão cheia, ele emprestou sua arte para gigantes como Negra Li, Edi Rock e Fábio Brazza. Foram mais de vinte anos de palcos, estúdios e produções independentes, moldando não apenas um instrumentista, mas um compositor e produtor com uma visão singular.

Essa imersão profunda nas engrenagens da indústria o dotou de uma sensibilidade rara, permitindo que agora, ao assumir o microfone, ele proponha um diálogo musical que é, ao mesmo tempo, íntimo e expansivo. É a voz de quem conhece cada nuance da canção, pronta para subverter expectativas e criar novas pontes.

A Noite é Nossa: Uma Celebração Urbana e Contagiante

Foto: Divulgação

A Noite é Nossa é um convite irrecusável à celebração do encontro, um hino à conexão humana que transcende o tempo e o espaço. A faixa pulsa com um groove irresistível, resgatando a essência vibrante do funk dos anos 1970, mas revestido de uma sonoridade pop acessível que gruda na mente. É uma fusão inteligente entre o romantismo lírico e a pulsação inconfundível da metrópole.

A composição, assinada por Edu Plik em parceria com Deko e Vulto, ganha vida com os violões de Bruno Cunha e a produção musical de Charlie Aranda e Dé Barros, gravada no prestigiado CM Records.

O videoclipe, dirigido, editado e roteirizado por César Araújo Fotografia, é um espetáculo à parte. Sob a luz sedutora da lua cheia, São Paulo se transforma. A cidade, que muitos veem como um mar de concreto, revela-se um cenário iluminado e pulsante, emoldurando a narrativa de desejo e paixão.

A atriz Letícia Freitas, com styling de Márcia Santiago e figurinos da Colcci Ibirapuera, ao lado de calçados West Coast e acessórios Spaziolilla, complementa a estética visual que reforça a ideia de viver intensamente o presente. É uma ode visual à organicidade dos instrumentos e à modernidade dos beats, capturada no Studio Centro SP, transformando a metrópole em um personagem vital da história.

A Estratégia de uma Carreira Solo

Foto: Divulgação

Este lançamento não é um voo solitário, mas parte de uma estratégia bem delineada que marca o quarto capítulo da jornada solo de Edu Plik. O artista vem construindo um repertório sólido e coeso, que inclui faixas como Todo Dia, lançada no final de 2024 e elogiada por seus refrões memoráveis e cuidado harmônico.

Em março de 2025, ele presenteou o público com Sorriso é Lei, uma colaboração solar com DEKO, que exala uma sonoridade acústica com violão e gaita. A parceria com o rapper VULTO em Tudo Só Pra Te Deixar Crazy demonstrou sua versatilidade, aproximando seu universo melódico do rap contemporâneo.

Com este novo single, Edu Plik pavimenta o caminho para uma sequência de composições já agendadas, como Quer Me Presentear, Lábios de Fogo e É Só o Amor, prometendo manter o ritmo e a qualidade que o público já começa a associar ao seu nome.

A transição de Edu Plik do papel de sideman para o de artista principal é um testemunho de resiliência, talento e uma visão artística apurada. Sua música, uma fusão fluida de pop, soul e reggae, reflete a experiência de quem transita entre diferentes gerações da música urbana brasileira, sempre com o foco na renovação estética e na criação de uma conexão genuína com o ouvinte.

É a consolidação de uma carreira que, após décadas nos bastidores, agora brilha com intensidade própria, provando que, para alguns, a noite é realmente nossa.

Ouça a faixa: