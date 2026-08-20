Gustavo Cuelli aposta em atendimento próximo para ampliar presença de empresa no país

Quando Gustavo Henrique Cuelli Lima decidiu construir seu caminho no empreendedorismo, não havia garantias de que o projeto alcançaria os resultados conquistados atualmente. Natural de Ubá, em Minas Gerais, ele atravessou dificuldades financeiras, incertezas e períodos de pressão antes de transformar a Pensar Móveis em uma empresa capaz de atender consumidores de diferentes estados brasileiros.

Conhecido também como Gugu da Pensar, Gustavo é empresário e fundador da marca especializada em salas de jantar. Sua trajetória profissional, entretanto, começou distante da administração de uma empresa do setor moveleiro.

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Formado em Educação Física, nas modalidades Bacharelado e Licenciatura, Gustavo acabou encontrando no mercado de móveis uma identificação profissional que mudaria os rumos de sua carreira. Ainda jovem, começou a trabalhar no segmento e passou a conhecer de perto o funcionamento do mercado, as necessidades dos consumidores e as particularidades envolvidas na escolha de produtos para uma residência.

A experiência despertou a vontade de desenvolver um negócio próprio. Gustavo percebeu que poderia construir uma empresa capaz de combinar qualidade dos produtos, transparência e relacionamento próximo com o consumidor. Essa visão se transformaria posteriormente em um dos principais pilares da Pensar Móveis.

Venda de móveis ganhou um significado além do produto

Para Gustavo, a compra de móveis possui um componente que ultrapassa a transação comercial. Mesas, cadeiras e salas de jantar passam a ocupar ambientes onde famílias se encontram, recebem amigos e constroem parte de suas histórias.

Essa percepção influenciou diretamente a maneira como o empresário decidiu posicionar a Pensar Móveis e conduzir o relacionamento com seus clientes.

Meu trabalho vai muito além de vender móveis. Eu realizo sonhos, ajudo famílias a construírem lares e busco oferecer produtos de alta qualidade com atendimento próximo e transparente, afirma Gustavo Cuelli.

Transformar essa filosofia em uma empresa consolidada exigiu tempo e persistência. Durante o processo, Gustavo enfrentou dificuldades financeiras e momentos em que a continuidade do projeto foi colocada à prova. O empresário admite que chegou a considerar a possibilidade de desistir, mas decidiu seguir adiante.

Persistência ajudou a Pensar Móveis a superar dificuldades

As experiências acumuladas durante os períodos mais difíceis ajudaram Gustavo a desenvolver características que hoje considera fundamentais para sua atuação profissional. Determinação, resiliência, disciplina e transparência passaram a orientar tanto sua postura como empreendedor quanto a administração da empresa.

Para ele, obstáculos são inevitáveis na construção de um negócio, principalmente durante as primeiras etapas. A diferença está na capacidade de impedir que as dificuldades se tornem maiores do que os objetivos que deram origem ao projeto.

Com o desenvolvimento da Pensar Móveis, resultados que pareciam distantes começaram a fazer parte da realidade da empresa. A operação cresceu, consumidores de diferentes regiões passaram a conhecer a marca e novos empregos foram gerados.

Entre os reconhecimentos alcançados está a escolha da Pensar Móveis como melhor loja de sua categoria durante quatro anos consecutivos, entre 2022 e 2025. A conquista passou a representar para Gustavo um dos marcos do processo de consolidação da empresa.

Atendimento próximo acompanha crescimento da empresa

Mesmo com a ampliação da atuação, Gustavo procura preservar características presentes desde os primeiros anos da Pensar Móveis. A metodologia de trabalho está baseada em organização, qualidade, transparência, melhoria contínua e acompanhamento próximo dos consumidores.

O atendimento humanizado ocupa uma posição central nessa estratégia. Para o empresário, conhecer as necessidades de cada cliente e manter uma comunicação transparente durante a compra contribuem para construir uma relação que não termina necessariamente depois da venda.

A proximidade também foi transportada para o ambiente digital. Atualmente, o perfil da Pensar Móveis no Instagram ultrapassa 172 mil seguidores, enquanto vídeos, campanhas e outros conteúdos produzidos pela marca acumulam milhões de visualizações ao longo do ano.

As redes sociais passaram a funcionar como uma importante vitrine para apresentar produtos, dialogar com consumidores e ampliar o reconhecimento da empresa fora de sua região de origem.

Parcerias ampliaram presença digital da Pensar Móveis

O crescimento da presença digital também abriu espaço para ações com artistas, personalidades e criadores de conteúdo. Entre os nomes que já participaram de iniciativas relacionadas à Pensar Móveis estão Cézar Black, conhecido nacionalmente por sua participação no Big Brother Brasil, MC Anjim e Fernanda Baêta, do perfil Sonho do Lar, além de outros influenciadores ligados ao universo de casa e decoração.

Apesar da importância dos números e da visibilidade conquistada, Gustavo procura associar sua trajetória a uma mensagem que considera maior do que o reconhecimento empresarial. Para ele, sua experiência pode servir como demonstração de que dificuldades financeiras e profissionais não precisam determinar o desfecho de um projeto.

Procuro mostrar que é possível vencer através do trabalho honesto, da dedicação e da persistência. Espero inspirar outras pessoas a acreditarem em seus sonhos e nunca desistirem, afirma.

A família também teve papel importante nessa construção. Desenvolver uma trajetória capaz de gerar orgulho para seus familiares esteve entre as motivações de Gustavo ao longo dos anos. O crescimento da Pensar Móveis passou, assim, a representar também uma demonstração pessoal dos resultados que podem surgir do esforço cotidiano.

Disciplina conecta vida pessoal e empreendedorismo

Uma das características que Gustavo procura levar para diferentes áreas de sua vida é a disciplina. Fora da empresa, o empresário mantém uma rotina de atividades físicas que inclui spinning e crossfit.

Para ele, a prática de exercícios contribui para a disposição necessária para administrar uma empresa em crescimento e liderar sua equipe. A disciplina construída por meio das atividades físicas também encontra paralelo na organização necessária para acompanhar metas, enfrentar problemas e tomar decisões no ambiente empresarial.

Ao observar a própria caminhada, Gustavo identifica uma transformação entre o período marcado pelas incertezas do início e a realidade atual da Pensar Móveis. A possibilidade de atender consumidores em diferentes estados, gerar empregos e ampliar a estrutura da empresa tornou-se parte de uma trajetória construída gradualmente.

Expansão nacional marca os próximos passos

Os próximos projetos estão concentrados na continuidade dessa expansão. Entre os objetivos de Gustavo estão fortalecer ainda mais a presença nacional da Pensar Móveis e avançar na implantação de um showroom moderno, preparado para acompanhar a evolução da marca.

O crescimento, entretanto, deverá preservar os princípios adotados desde o início da empresa. Atendimento próximo, qualidade, transparência e relacionamento com os consumidores continuam fazendo parte da estratégia planejada para os próximos capítulos.

Ao falar com pessoas que pretendem iniciar seus próprios negócios, Gustavo utiliza as experiências acumuladas durante sua trajetória para destacar a importância de começar mesmo quando todas as condições ainda não parecem perfeitas.

Não espere o momento perfeito para começar. Trabalhe com honestidade, tenha disciplina, aprenda todos os dias e nunca deixe que as dificuldades façam você desistir dos seus objetivos, aconselha.

De Ubá para consumidores de diferentes regiões brasileiras, Gustavo Cuelli transformou a experiência adquirida no mercado moveleiro em um projeto empresarial que encontrou na persistência e no relacionamento com as pessoas seus principais fundamentos.

Na filosofia construída para a Pensar Móveis, os móveis não são vistos apenas como objetos destinados a ocupar espaços de uma residência. Eles fazem parte dos ambientes onde encontros acontecem e memórias são construídas. É essa percepção que Gustavo pretende preservar enquanto conduz a empresa para uma nova etapa de crescimento e expansão.