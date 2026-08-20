Fiuk revela quais itens vai vender para pagar dívidas; veja lista





Fiuk voltou a falar publicamente sobre a crise financeira que enfrenta e revelou que pretende se desfazer de outros bens pessoais para tentar colocar as contas em ordem. Aos 35 anos, o cantor e ex-BBB afirmou que percebeu que o volume das dívidas pode ser maior do que havia calculado inicialmente e decidiu compartilhar o processo com os seguidores.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (20), Fiuk disse que não pretende esconder a situação e afirmou estar disposto a recomeçar financeiramente. "É isso aí, mano. Agora eu vou jogar a real toda mesmo, entendeu? Não tenho mais medo da verdade, não tenho medo de ser quem eu sou. Chega!", declarou.

O artista contou que deverá vender mais de um carro para levantar recursos. Além dos veículos, ele também colocou uma guitarra entre os objetos que pretende negociar. "Eu tenho os sonhos que tenho mesmo e eu vou fazer o trem acontecer. Só que, vamos lá. Eu estou achando que estou devendo um pouquinho mais do que parece. Vou precisar vender mais carro. Vou separar uma guitarra aqui que tenho sobrando. Já manda inbox aí de novo, hein, galera", afirmou.

A decisão acontece depois de Fiuk anunciar a venda de uma Mercedes C280 Sport W202, de 1995, pelo valor de R$ 51 mil. Segundo ele, o dinheiro obtido com o negócio foi utilizado para quitar um imposto que estava pendente em sua empresa. Na quarta-feira (19), o cantor explicou que pretendia encerrar o mês com as obrigações da companhia regularizadas, enquanto ainda buscaria resolver as questões relacionadas ao CPF.

Fiuk diz que quer aprender sobre educação financeira

Ao explicar por que decidiu expor as dificuldades, Fiuk afirmou que não sente vergonha de admitir que precisa reorganizar a vida financeira. Ele também reconheceu que precisa adquirir mais conhecimento para administrar melhor seus recursos.

"E o negócio é o seguinte: Alô, Serasa! Isso aí, bicho, podia ter vergonha se eu estivesse roubando, se eu estivesse fazendo mal para alguém, por isso que eu não tenho vergonha", declarou o artista.

Na sequência, ele reforçou que pretende transformar o momento complicado em uma oportunidade para aprender. "Escancaro aqui: preciso entender, preciso de educação financeira. Demorou? Está lançado aí. Eu não vou parar enquanto não regularizar tudo, mano. Vocês vão ver, eu vou reconstruir minha vida inteira. Eu vou fazer o negócio acontecer", afirmou.

A exposição da situação financeira tem acontecido de forma recorrente nos últimos dias. Fiuk já havia contado que atravessa um dos períodos mais difíceis de sua vida, mencionando contas e impostos que precisaram ser parcelados. Em outro momento, ele também brincou com a repercussão dos próprios desabafos nas redes sociais.

Crise financeira também envolve questões familiares

Além das dificuldades relacionadas ao dinheiro, Fiuk tornou público um conflito familiar. Em entrevista à Jovem Pan, ele afirmou que teria sido deserdado pelo pai, Fábio Jr., e mencionou também a relação com a irmã, Cleo Pires.

Na ocasião, o cantor declarou: "Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã… Não tenho que agradar mais ninguém". A declaração ampliou a repercussão dos relatos sobre a fase vivida pelo artista.

Enquanto busca reorganizar as finanças, Fiuk afirma que pretende seguir trabalhando e vendendo bens que considera possíveis de serem negociados. A estratégia, segundo ele, faz parte de um processo de reconstrução pessoal e financeira, que agora também inclui aprender a administrar melhor o próprio dinheiro.