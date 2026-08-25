Nova geração da música brasileira aposta na mistura de gêneros

A música brasileira atravessa um momento de aproximação entre gêneros que durante muito tempo foram apresentados de maneira mais separada. Em 2026, artistas de diferentes regiões incorporam elementos de forró, funk, pop, R&B, samba e música eletrônica aos próprios trabalhos, criando repertórios que circulam por públicos distintos e ampliam as possibilidades de identificação com novas gerações.

A mistura não é uma novidade na música brasileira, mas ganhou novas características com o consumo digital. Hoje, uma música pode reunir referências de diferentes estilos e chegar ao público por plataformas de streaming, redes sociais, shows e colaborações entre artistas que atuam em cenas distintas.

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O movimento aparece em diferentes nomes da atual geração. João Gomes, por exemplo, mantém o forró como uma das bases de seu trabalho, enquanto amplia sua presença em projetos que aproximam o gênero de outros públicos. A cantora paraense Zaynara, conhecida pelo beat melody, também representa uma cena regional que passou a alcançar espaços nacionais.

Já o trio Os Garotin trabalha com uma combinação de soul, R&B, pop e ritmos brasileiros.

A aproximação entre estilos também aparece em projetos de artistas já consolidados. Anitta tem explorado elementos de funk e outros ritmos brasileiros em sua trajetória internacional, enquanto Pedro Sampaio construiu parte de sua identidade musical a partir do encontro entre música eletrônica, funk e outros gêneros populares.

O próprio Pedro Sampaio ampliou recentemente essa combinação ao lançar Tímida, Santa y Peligrosa, parceria com os artistas mexicanos Cachirula e LOOJAN. A faixa aproxima funk e reggaeton e foi acompanhada por um videoclipe gravado no México, reforçando a conexão entre a música brasileira e a cena latina.

Mistura acompanha mudança no comportamento do público

A maneira como as pessoas descobrem música ajuda a explicar esse cenário. Com plataformas digitais, o ouvinte não precisa acompanhar apenas um gênero ou uma cena específica. Uma mesma playlist pode reunir funk, sertanejo, pop, pagode, forró e música eletrônica, criando hábitos de consumo menos rígidos do que aqueles baseados exclusivamente em gêneros.

Isso abre espaço para artistas que conseguem transitar por referências diferentes sem abandonar completamente as próprias origens musicais.

O fenômeno pode ser observado na circulação do forró. Nomes como João Gomes, Mari Fernandez, Henry Freitas e Léo Foguete aparecem associados a uma geração que leva diferentes vertentes do gênero para públicos espalhados pelo país.

Em São Paulo, a presença do forró passa do tradicional pé de serra ao piseiro, reunindo artistas de diferentes gerações e demonstrando como o gênero continua encontrando novas formas de circulação.

Sertanejo, funk e eletrônico também criam novas combinações

A mesma lógica aparece em outros segmentos. No sertanejo, projetos que incorporam funk e música eletrônica vêm desenvolvendo combinações que procuram dialogar com públicos acostumados a linguagens distintas.

O CountryBeat, formado por Léo Souzza e Mateus Félix, trabalha justamente com a união entre sertanejo, funk e elementos eletrônicos em uma proposta associada ao chamado agrofunk.

Esses encontros demonstram como as fronteiras entre segmentos musicais podem se tornar mais flexíveis quando artistas começam a utilizar elementos de produção, ritmos e linguagens anteriormente associados a outros públicos.

Novos artistas encontram identidade na combinação de referências

Para quem está começando uma carreira, misturar referências pode ser também uma maneira de definir identidade. O desafio está em encontrar uma combinação que não pareça apenas uma reunião de estilos, mas que apresente características próprias.

Essa busca aparece em trabalhos de artistas que utilizam referências brasileiras sem abandonar elementos contemporâneos. O Gilsons, por exemplo, reúne influências de ritmos brasileiros, pop e samba em uma produção que dialoga com diferentes gerações.

Outro exemplo é Renan Cavolik, que lançou o single Quebrando a Regra incorporando referências de piseiro, bachata e música latina ao pop. A escolha demonstra como artistas da nova geração vêm ampliando o repertório utilizado para construir seus trabalhos.

A diversidade também aparece em projetos coletivos. Festivais e encontros musicais passaram a reunir artistas de diferentes gerações e estilos, aproximando canção, samba, música instrumental, pop contemporâneo, ritmos regionais e cenas urbanas.

Esse tipo de programação permite que públicos que talvez não acompanhassem determinados artistas individualmente entrem em contato com novas sonoridades dentro de um mesmo evento.

Colaborações aproximam cenas musicais diferentes

As parcerias também ganharam espaço nesse processo. Quando dois artistas de gêneros ou mercados diferentes lançam uma música juntos, cada um pode apresentar seu público ao trabalho do outro.

A colaboração deixa, dessa maneira, de funcionar apenas como participação especial e passa a fazer parte da construção artística e da estratégia de circulação de uma faixa.

O encontro de Pedro Sampaio com Cachirula e LOOJAN representa esse movimento. A parceria aproxima funk e reggaeton e amplia a conexão do produtor brasileiro com artistas e públicos da música latina.

Para Dougllas Fernanddo, CEO do Brazil Em Evidência e profissional ligado à comunicação, essa diversidade também interfere na maneira como os artistas constroem sua identidade diante do público.

Quando um artista consegue reunir referências diferentes sem perder a própria identidade, ele cria mais possibilidades de diálogo com o público. A mistura pode ser uma característica artística e também uma forma de apresentar uma nova geração a pessoas que ainda não conheciam aquele trabalho, afirma Dougllas.

Música regional encontra novos caminhos no ambiente digital

A expansão digital também reduziu parte da distância entre os centros tradicionais da indústria musical e artistas de outras regiões. Uma música produzida fora dos maiores polos pode alcançar rapidamente ouvintes em diferentes estados e posteriormente abrir caminhos para shows, festivais e novas colaborações.

Esse movimento é particularmente perceptível em gêneros associados a determinadas regiões brasileiras. O forró produzido no Nordeste, por exemplo, ganhou novos formatos e passou a circular com força em outras partes do país.

O mesmo ocorre com ritmos e cenas ligados ao Pará, Bahia e Pernambuco, que encontram novos públicos por meio das plataformas digitais e das redes sociais.

A transformação não significa necessariamente abandonar as características regionais. Em muitos casos, acontece justamente o contrário: elementos locais são colocados no centro de produções contemporâneas e passam a ser apresentados para ouvintes que anteriormente tinham pouco contato com essas sonoridades.

Streaming ajuda a tornar fronteiras musicais menos rígidas

A lógica das plataformas contribui para que músicas circulem por contextos diferentes daqueles tradicionalmente determinados pelas rádios, lojas de discos ou divisões rígidas entre gêneros.

Uma canção pode aparecer em playlists, vídeos curtos e recomendações algorítmicas ao lado de artistas de universos distintos. Para o público mais jovem, essa convivência cotidiana entre estilos ajuda a tornar natural uma produção musical que também mistura referências.

Ao mesmo tempo, artistas passam a desenvolver trabalhos pensando em um público que não necessariamente se define como consumidor exclusivo de um gênero. A música pode preservar raízes no forró, funk, samba ou sertanejo e simultaneamente incorporar elementos de pop, eletrônico, R&B ou ritmos latinos.

O cenário de 2026 mostra, assim, uma música brasileira em que identidade regional e circulação nacional ou internacional não precisam ocupar lados opostos. A combinação entre gêneros pode funcionar justamente como uma ferramenta para preservar referências locais enquanto elas encontram novos contextos e novos ouvintes.

De João Gomes e Zaynara a Os Garotin, Pedro Sampaio, Gilsons e novos nomes que surgem em diferentes regiões, a diversidade permanece como uma das principais características da produção brasileira. O que muda é a velocidade com que essas referências agora se encontram e a quantidade de caminhos disponíveis para que uma música atravesse fronteiras de gênero, região e público.